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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić dočekao je danas u Nastavnom centru Makiš zajedno sa saradnicima pripadnike Sektora za vanredne situacije koji su danas stigli iz Republike Francuske, gde su bili angažovani na gašenju velikih požara koji su zahvatili ovu zemlju, poručivši im da su oni ne samo ponos Ministarstva već i cele Republike Srbije.

„Dobro nam došli nazad u Srbiju. Hoću pre svega da vam kažem da ste vi ponos ne samo Ministarstva unutrašnjih poslova, već i ponos cele Srbije. Kako ovde kod nas, tako i svuda gde ste do sada bili da pomognete ljudima kojima je pomoć bila potrebna“, poručio je ministar Dačić pripadnicima Tima za gašenje šumskih požara kojeg su činili 34 vatrogasca-spasioca i tri člana medicinskog tima, sa ukupno 15 službenih motornih vozila i dva priključna.

On je istakao da su pripadnici Sektora za vanredne situacije radili na teškim i zahtevnim terenima, gasili i lokalizovali požare, pravili protivpožarne pojaseve, kontrolisali požarišta i sprečavali da se vatra ponovo aktivira.

Foto: MUP Srbija

„Napravili ste oko tri kilometra protivpožarnog pojasa i, zajedno sa francuskim i rumunskim kolegama, uradili ono zbog čega ste i otišli – pomogli ste da se zaštite ljudi i imovina“, naglasio je Dačić, dodavši da su za vreme njihove borbe protiv požara u Francuskoj, njihove kolege u Srbiji gasile požare od Deliblatske peščare do drugih ugroženih područja.

„I to je najbolji dokaz da Srbija danas ima sistem koji može da odgovori na velike izazove i da istovremeno pomogne drugima kada im je pomoć potrebna“, kazao je Dačić, podsetivši da je prošle godine Sektor za vanredne situacije imao je oko 39.000 intervencija i spasao više od 1.400 ljudskih života.

„Od početka ove godine do danas bile su 22.442 intervencije i spasena su 704 ljudska života. To nisu samo brojevi. Iza svakog tog broja stoji čovek koji je živ zato što je neko od vas stigao na vreme. A danas imamo i nešto što pre samo nešto više od jedne decenije nismo imali – savremene kapacitete za gašenje požara i spasavanje iz vazduha“, istakao je ministar Dačić.

Poručio je da Srbija danas raspolaže sa osam savremenih helikoptera, među kojima su H-145 i H-215 Super Puma, uz ruske Kamove i dodao da nastavljamo da nabavljamo i H-125.

„To je ogromna promena u odnosu na vreme kada smo imali svega nekoliko starih letelica čiji su resursi bili na izmaku. Danas naši ljudi imaju tehniku koja im omogućava da stignu brže, dejstvuju efikasnije i spasu više života“, poručio je Dačić, naglasivši da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da ulaže u ljude, opremu i tehniku.

Kako je poručio, u poslednjih pet godina, od 2021. godine, iz nacionalnih i međunarodnih izvora nabavljena su 142 nova vozila za potrebe vatrogasno-spasilačkih jedinica, a najavljena je i nabavka još 40 vozila za gašenje šumskih požara i druge intervencije.

Foto: MUP Srbija

„Nastavljamo i sa prijemom novih vatrogasaca-spasilaca – 435 novih pripadnika biće dodatna snaga Sektora za vanredne situacije. To radimo zato što želimo da svaki naš vatrogasac-spasilac zna da, kada krene tamo gde je najteže, iza sebe ima sistem koji mu obezbeđuje i ljude i opremu i tehniku. Sistem imamo. On je danas mnogo jači nego što je bio, ali nećemo stati – jer bezbednost naših građana ne trpi zastoj“, rekao je Dačić.

Ministar Dačić je još jednom podsetio da je profesija vatrogasaca-spasilaca jedna od najhumanijih.

„Vi spasavate ljude koje nikada niste videli, ljude koji vam možda nikada neće stići da kažu hvala. Ali vi svoj posao ne radite zbog toga. Radite ga zato što ste izabrali da budete tamo gde je čoveku najteže“, poručio je ministar, zahvalivši im se u ime svih građana Srbije i u ime Ministarstva unutrašnjih poslova na tome što su i u Francuskoj pokazali kako se nosi srpska uniforma i šta znači biti vatrogasac-spasilac.

Otpravnik poslova u Ambasadi Republike Francuske Nataša Efimof poručila je da su veze koje spajaju dve države po pitanju civilne zaštite stare, jake i dragocene i u službi naših naroda.

Foto: MUP Srbija

„Francuska preko službe za unutrašnju bezbednost Ambasade Francuske već duži broj godina održava uske veze saradnje i partnerstva sa svojim partnerima iz srpskog Ministarstva unutrašnjih poslova, a posebno sa Sektorom za vanredne situacije i njegovim hrabrim pripadnicima. Ovaj odnos poverenja se izgradio tokom vremena, kroz redovno organizovanje obuka, razmenu iskustava i zajedničkih vežbi“, poručila je Efimof i naglasila koliko je neophodno da službe na terenu nastave da uče jedne od drugih i da dele iskustva, kako bi bolje mogle da se suočavaju sa kriznim situacijama.

Kako je istakla, ova saradnja dobila je konkretnu dimenziju kad se Francuska suočila sa nezapamćenim požarima, kao i da je u okviru Mehanizma civilne zaštite Evropske unije Srbija poslala od 3. do 7. avgusta modul za borbu protiv šumskih požara sastavljen od 17 specijalizovanih vozila i 37 vatrogasaca.

Foto: MUP Srbija

„Iskustvo, profesionalizam i tehničke veštine pripadnika srpske delegacije bili su primećeni, njihove aktivnosti direktno su doprinele ovladavanju požara i prevenciji ponovnog nastanka. Dozvolite mi da vam u ime Ambasade Francuske u Srbiji iskažem svu zahvalnost za vaš angažman. Ta solidarnost pokazana na terenu svedoči o snazi međunarodne saradnje, a posebno evropske preko Mehanizma za civilnu zaštitu EU“, poručila je Efimof.

Vođa Tima Ministarstva unutrašnjih poslova Željko Čavić poručio je da je za njega i sve pripadnike ovog tima ovo nije bila samo jedna misija, već prilika da pokažu da kada je nekome potrebna pomoć, da nisu daleko.