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U Srbiji je trenutno aktivno 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti, navedeno je u izveštaju koji su nadležne institucije i organi dostavili Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije.

Operativni tim, u kome su predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut, resorni ministri i predstavnici nadležnih ministarstava i drugih organa, izražava zahvalnost svima koji su danonoćno angažovani na gašenju aktivnih požara i koji pokazuju izuzetnu posvećenost u zaštiti ljudskih života i imovine građana.

Požari su aktivni na području Sremske Mitrovice, Kraljeva, Leskovca, Prijepolja, Beograda, Šapca, Prokuplja, Bora, Pančeva i Zaječara.

Foto: MUP RS

Požar u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari zahvatio je više od 2.000 hektara, a na njegovom gašenju rade pripadnici Sektora za vanredne situacije, Vojske Srbije, zaposleni u „Srbijavodama“ i „Vojvodinašumama“. Angažovana su i dva helikoptera MUP-a Srbije.

Kada je u pitanju ovo područje, prati se situacija sa vodosnabdevanjem i snabdevanjem električnm energijom, a nadležni organi spremni su da reaguju ukoliko bude potrebe.

Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi, koji je zahvatio oko 200 hektara, u mestu Maglič, gde je zahvaćeno oko 170 hektara, u mestu Polumir, gde je vatra zahvatila oko jedan hektar niskog rastinja na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu. Kada je u pitanju mesto Gabrovnica pored Zaječara, požar je ugašen danas oko 16 časova.