Društvo
Za 150 dinara dobio 19 miliona: Izvučen loto džoker, ovo je dobitna kombinacija
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U 63. kolu Loto 5 igre izvučen je internet dobitnik Džokera, saopštila je večeras Državna lutrija Srbije. Listić je uplaćen danas, 10. avgusta, a iznos dobitka za džoker je 19.077.200,00 dinara. Dobitni listić je 03-10000-33-1-26-02139.
Igrač je uplatio jednu Loto 5 kombinaciju i jedan Džoker broj.
Ukupna uplata je 150,00 dinara.
Državna lutrija Srbije čestitala je srećnom dobitniku, a igračima poželela mnogo sreće u narednim izvlačenjima.
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