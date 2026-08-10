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Goran K. (56) iz Beograda tragično je izgubio život na plaži u Sartiju na Halkidikiju, pokušavajući da spase čoveka koga u životu nije video.

Sve se odigralo u sekundi. Dok je Goran sa suprugom i sinom uživao na obali, plažom se prolomio očajnički krik. Nepoznatog muškarca jaka i varljiva morska struja počela je nezaustavljivo da odvlači u dubinu.

Dok su mnogi skamenjeno posmatrali opasne talase, Goran nije oklevao ni časa.

Ne razmišljajući o sopstvenom životu, već samo o tome da pomogne čoveku u nevolji, pojurio je u uzburkano more. Za njim je, vođen očevim primerom i nesebičnom hrabrošću, u vodu uleteo i njegov maloletni sin.

Prema nezvaničnim informacijama, nakon naglog ulaska u hladnu vodu, usled ogromnog šoka i fizičkog napora, Goranovo srce je stalo.

Spasioci i lekari ubrzo su reagovali, izvukli ga na obalu i hitno prevezli u bolnicu, ali nesrećnom Beograđaninu, nažalost, nije bilo spasa. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

O stravičnoj nesreći odmah je obavešten i Generalni konzulat Republike Srbije u Solunu, koji se stavio na potpuno raspolaganje porodici u ovim najtežim trenucima.

Kurir.rs/Telegraf

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