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Beograd je jutros u 7 sati zabeležen kao trenutno najtopliji grad u Srbiji sa 25 stepeni za razliku od Sjenice koja je jutros najhladnija sa samo 11 stepeni.

RHMZ Srbije rano jutros je upozorio na izuzetno visoke temperature s maksimalnim vrednostima od 35 do 39 stepeni.

Iz RHMZ najavljuju i sutrašnji pad temperature od 30 do 34. Za vikend i početkom sledeće sedmice (15-18.08.) temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35.

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovolјnim uticajem na javno zdravlјe stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, polјoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

Foto: RHMZ Printscreen

Upozorenje za Beograd

Maksimalna temperatura danas oko 37, a zatim se od srede do petka (12-14.08.) očekuje pad temperature i kretaće se u intervalu od 31 do 33. Za vikend i početkom sledeće sedmice (15-18.08.) temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35.

Uključen i crveni meteoalarm

Crveni meteoalarm na snazi je u Bačkoj, Banatu i Pomoravlju, a u ostalim delovima zemlje na snazi je narandžasti meteoalarm. RHMZ je izdao upozorenje na visoke temperature na području Srbije, a maksimalna temperatura danas će se kretati od 35 do 40 stepeni.

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Vreme danas

Danas pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili plјuska. Vetar slab i umeren, severnih pravaca, uveče i tokom noći na severu u pojačanju. Najviša temperatura od 35 do 39.

Vreme narednih dana

Narednih dana pretežno sunčano. Od srede do petka (12-14.08.) se očekuje manji pad temperature pa će se najviša dnevna temperatura kretati u intervalu od 30 do 34, a samo se u sredu na jugu i istoku Srbije i dalјe zadržava veoma toplo (oko 36).

Za vikend i početkom sledeće sedmice (15-18.08.) maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35.