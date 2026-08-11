Slušaj vest

Osamnaestogodišnja devojka izbodena je nožem tokom vikenda u centru Beograda, a posebno je uznemirujuća činjenica da se sumnja da su napad izvršile dve maloletnice, stare svega 13 i 15 godina. Nakon napada, devojka je ostavljena u lokvi krvi, dok su osumnjičene, kako se sumnja, pokušale da uklone tragove i polomile nož kojim je napad izvršen. Policija je, međutim, pronašla i zaplenila oružje.

Petnaestogodišnjakinja je uhapšena, dok trinaestogodišnjakinja, prema važećem zakonu, nije krivično odgovorna. Upravo pitanje odgovornosti dece i mogućnosti države da reaguje kada maloletna osoba počini teško nasilje bilo je tema razgovora u emisiji "Redakcija" kod Ines Grk, gde je govorio advokat Aleksandar Popara.

Dete mlađe od 14 godina nije krivično odgovorno

On je objasnio da zakon jasno pravi razliku između deteta mlađeg od 14 godina i maloletnika koji je navršio 14, ali još nema 18 godina.

- Krivični zakon dete do 14 godina smatra potpuno, ne krivično, nego potpuno pravno neodgovornim za bilo koju radnju. I prema tome, moramo da kažemo zvanično, detetu će biti određene mere, pre svega nadzora prema njenoj porodici, a moguće, ukoliko porodica nema snage da se bori sa njom i njenim daljim vaspitanjem, da bude premeštena u neku drugu porodicu ili eventualno na drugi način društveno zbrinuta - objasnio je Popara.

Govoreći o tome da li je moguće prepoznati ponašanje deteta koje bi moglo da ukaže na buduće nasilje, advokat je istakao da je to izuzetno teško, naročito kada se radi o delu koje je, prema njegovoj proceni, bilo ishitreno i posledica trenutnog emocionalnog naboja.

- Što se tiče prepoznavanja, tu je veoma teško reći, jer po mojoj proceni, sa onim što sam video u medijima, radi se o situacionom ishitrenom delu koje je u stvari bilo najverovatnije iz nekog naboja momentalnih negativnih emocija, nije bilo planirano. Tako da ponašanje tog deteta pre toga možda i ne ukazuje da bi vršilo krivična dela, već samo da je ishitrene naravi - rekao je Popara.

On je zatim objasnio i kakav je pravni položaj petnaestogodišnjakinje, koja za razliku od trinaestogodišnjakinje može da bude obuhvaćena krivičnopravnim postupkom.

- Što se tiče druge devojke, ona je mlađi maloletnik, pošto ima 15 godina, i prema njoj već zvanično mogu da se preduzimaju krivično-pravne radnje, ali ne može da joj se izrekne maloletnički zatvor, to je za starije od 16 godina, već opet razne vrste mera i eventualno upućivanje u vaspitnu ustanovu koja se ne smatra kaznenom - objasnio je advokat.

Foto: Kurir Televizija

"Veliki broj dela ne može da se prepozna"

Jedno od ključnih pitanja jeste da li sistem može da reaguje pre nego što dođe do teškog nasilja, odnosno da li se kod dece mogu prepoznati obrasci ponašanja koji bi mogli da budu upozorenje.

Popara kaže da je preventivna reakcija moguća, ali da u praksi nije uvek moguće predvideti da će neko dete počiniti teško krivično delo.

- To je jedno pitanje koje postoji otkad postoji pravni sistem, od najstarijih vremena, da li može da se predupredi delo. Suštinski može, ako postoji ponašanje koje na to ukazuje, pod jedan, a pod dva, ako sam sistem dovoljno dobro funkcioniše, pa prepozna to ponašanje. Međutim, u praksi, veliki broj dela ne može da se prepozna, i onda imate ono klasično, da kažu komšije, prijatelji, rodbina, to nikad ne bismo pomislili da tako nešto može da se desi - ispričao je Popara.

Istovremeno, on je upozorio da činjenica da je neko dete maloletno, ne znači da ono ne može da bude izvršilac izuzetno teškog krivičnog dela, ali i da maloletnike u pojedinim situacijama mogu da zloupotrebljavaju stariji kriminalci.

- Istovremeno se zna da deca mogu da vrše krivična dela i kriminalci ih zloupotrebljavaju, baš zato što su maloletni ili što su malih fizičkih dimenzija, da vrše krađe, obijanja, pa čak i ubistva. Kod nas nije bilo tako puno takvih slučajeva, ali je bilo da maloletnici za starije kriminalce vrše krivično delo ubistva - naveo je advokat.

Na pitanje da li bi i u ovom slučaju moglo da se radi o eventualnoj zloupotrebi maloletnica, Popara je izneo svoje mišljenje na osnovu dostupnih informacija i načina izvršenja napada.

- Lično mislim da ne može, jer je način izvršenja dela dosta primitivan. U javnosti sa nožem, i nož je brzo nađen. Znači, radi se o primitivnom izvršenju krivičnog dela - rekao je Popara.

Govoreći o tome što su devojčice nakon napada pokušale da sklone nož, a policija ga je ipak pronašla, advokat je ocenio da i sam način skrivanja ukazuje na to da se najverovatnije radilo o impulsivnom događaju.

03:32 "IZ NALETA NEGATIVNIH EMOCIJA IZBOLA DEVOJKU!" Advokat otkrio šta može da stoji iza napada na 18-godišnjakinju u centru Beograda Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs