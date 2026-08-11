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Zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije i smanjenih količina vode u sistemu "Rzav", u Gornjem Milanovcu uvedene su restrikcije vode, dok je građanima Čačka, Arilja, Lučana i Požege upućen apel da maksimalno racionalno koriste vodu i izbegavaju svaku nenamensku potrošnju.

U Gornjem Milanovcu potrošači su podeljeni u dve grupe, pa se voda planski isključuje naizmenično, u intervalima od po 12 sati. Tokom prethodnog vikenda brojne velike fabrike u ovom gradu obustavile su proizvodnju kako bi se smanjila potrošnja, a Milanovčani su trenutno među najugroženijim potrošačima kada je reč o snabdevanju sa gradskog vodovoda.

"Nadamo se kiši i stabilizaciji"

Matija Bratuljević je istakao da se svi nadaju promeni hidrološke situacije, jer bi padavine na području sliva reke Rzav bile od velikog značaja za stabilizaciju vodosnabdevanja.

- Mi se iskreno nadamo povoljnijoj hidrometeorološkoj situaciji u nekom narednom periodu. Kao i građani, očekujemo da ta kiša padne u našem području i u slivu reke Rzav i da će se situacija sa vodosnabdevanjem stabilizovati - rekao je Bratuljević.

Prema njegovim rečima, trenutno se lokalnim vodovodima isporučuje oko 600 litara vode u sekundi. Iako je ta količina prošlog meseca bila gotovo dovoljna za potrebe korisnika, problem predstavlja povećana potrošnja vode koja nije namenjena osnovnim potrebama stanovništva.

- Na današnji dan se isporučuje 600 litara u sekundi našim korisnicima, a to su lokalni vodovodi. Prošlog meseca je to bila bezmalo sasvim dovoljna količina. Međutim, kolege imaju velikih problema sa nenamenskom potrošnjom. Zalivaju se poljoprivredne površine, navodnjavanje je u pitanju, punjenje bazena, tako da i apel sa moje strane i sa strane javnog preduzeća Rzav jeste da se racionalno koristi voda i da se smanji nenamenska potrošnja, kako bi svi imali dovoljno vode za piće - naglasio je Bratuljević.

Foto: Kurir Televizija

Isporuka vode manja nego ranije

Podaci pokazuju da je trenutna isporuka nešto manja nego što je bila tokom prethodnog meseca. Bratuljević je precizirao da je tada prosečna isporuka iznosila 607 litara u sekundi, dok se sada korisnicima isporučuje oko 600 litara. On je objasnio i da se u periodima kada je hidrološka situacija povoljna količina vode koja se isporučuje kreće u većem rasponu.

- U danima normalnog, redovnog snabdevanja, kada je hidrološka situacija povoljna, ta količina varira od 600 do 650 litara u sekundi, zavisno od situacije - naveo je Bratuljević.

Situacija je trenutno posebno osetljiva u Gornjem Milanovcu, gde su zbog nedostatka vode već uvedene planske restrikcije. Istovremeno, u Čačku, Arilju, Lučanima i Požegi snabdevanje je za sada uredno, ali iz "Rzava" apeluju na sve korisnike da vodu koriste odgovorno kako bi se postojeće zalihe što duže očuvale.

03:07 Restrikcije vode u Gornjem Milanovcu! Direktor "Rzava" upozorava: "Zalivaju se poljoprivredne površine, pune bazeni, voda se nenamenski troši" Izvor: Kurir televizija

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