Što smo se izvlačili...

Što smo se izvlačili...

Slušaj vest

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević najavio je da će za nekoliko nedelja svaki saobraćajni policajac koji radi kontrolu saobraćaja imati poseban "android uređaj" na kome će moći u realnom vremenu da ima podatke o prekršaju, o vozilu kojim je učinjen prekršaj, mesto i vreme i sve podatke potrebne za sankcionisanje, ukoliko ih ima.

Trenutno 480 uređaja funkcioniše na teritoriji pet policijskih uprava u Srbiji.

To znači da će praktično sve što su automatske kamere snimile, svaki naš prekršaj koji će nam jednog dana stići, biće zabeležen na ovim uređajima.

Foto: Kurir Televizija

"U realnom vremenu će stizati na ovom android uređaju, i mi smo to uradili u procesu digitalizacije rada saobraćajne policije, što je i prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova", objasnio je Lakićević ekskluzivno za emisiju "SAT".

Trenutno 480 uređaja funkcioniše na teritoriji pet policijskih uprava u Srbiji. Test faza je završena, a u narednom periodu, prema rečima pukovnika Slaviše Lakićevića, u toku je implementacija i obuka policijskih službenika, nakon čega će biti pokrivena kompletna teritorija Republike Srbije.

Šta ako stranac načini prekršaj i izađe iz Srbije

Foto: Kurir/S.U.

Kada je reč o strancima koji su u našoj zemlji načinili prekršaj, to praktično znači da svako od njih koji se nađe na graničnom prelazu, više neće moći da se izvuče za prosečnu brzinu na auto-putu, takođe i za velike prekršaje koje svaki dan čine, pogotovo ako ih presretač ne uoči.

"Sada, kad dođe na granicu, kolege iz Uprave granične policije ili kolege iz saobraćajne policije će dobiti podatak da je tim vozilom učinjen saobraćajni prekršaj. Biće zaustavljen, i na ovom uređaju će mu se uraditi, to jest, policijski službenik će sačiniti obrazac na kojem će mu dati mogućnost, ukoliko postoji mogućnost da se plati kazna, da je plati ili da mu sačini obrazac i da taj obrazac odmah dobije", objašnjava Slaviša Lakićević.

Praktično, više nema pisanja ručnog prekršajnog naloga.

Šta sve piše na novom prekršajnom nalogu

Policijski službenik će u ovom slučaju izdati prekršajni nalog na kojem se vide sledeće stavke:

Foto: Kurir Televizija

ko je upravljao vozilo

kojim vozilom je učinjen prekršaj

koji je prekršaj učinjen

podaci o kazni

plaćanje

QR kod Kako izgleda novi prekršajni nalog Saobraćajne policije

Na ištampanom prekršajnom nalogu nalazi se i QR kod. Šta on zapravo predstavlja?

Prema rečima pukovnika Saobraćajne policije, Slaviše Lakićevića, putem QR koda očitava se originalni elektronski dokument - prekršajna prijava, odnosno prekršajni nalog.

Kazna može da se plati na licu mesta

Foto: Zorana Jevtić/Ilustracija

U slučaju da je kazna u fiksnom iznosi, prekršilac može da je plati na licu mesta i nije potreban odlazak kod prekršajnog sudije.

Novi android uređaj za prekršajne naloge MUP

"Na licu mesta, na mestu kontrole može da se plati novčana kazna, na ovom uređaju", ističe Lakićević.

Kada je reč o strancima, oni mogu u roku od 8 dana, kada stignu u svoju matičnu zemlju, da plate kaznu, a koja im je prethodno izdata putem ovog android uređaja od strane pripadnika saobraćajne policije.

"Može i u roku od 8 dana kada ode u svoju matičnu zemlju da plati, ima instrukcije o plaćanju u evrima i kako se plaća. Prvi put smo uradili nešto tako u kontroli saobraćaja", ističe Lakićević.

Ukoliko to ne učini, ne plati i ne dostavi podatke ko je upravljao vozilom, pokreće se prekršajna prijava.

"To je član nedavanja podataka. I kada dođe u Srbiju opet čeka ga prekršajna prijava i kazna", napominje.