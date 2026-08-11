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Na društvenim mrežama pojavio se neverovatan snimak koji je pogledan skoro dva miliona puta za manje od 10 dana, a reč je o vlasniku poznatog restorana u Čačku koji je nagradio novim automobilom svog dugogodišnjeg zaposlenog radnika za iskren rad, veliki trud i vernost firmi. Snimak je nastao nedavno, 28. jula ove godine kada se otvarao novi deo pomenutog restorana, a svi su bili u šoku zbog gesta koji je raspametio Srbiju.

"Marinko, Marinko", skandirali su mu kolege dok je prilazio koleginici koja se javno pred svima obratila Marinku i prezentovala mu poklon. Zaposleni Marinko nije verovatno očekivao ni sam poklon, a kamoli nov automobil.

"Ovo ti je poklon naše porodice, za sav trud, ljubav i sve što si uložio ovde, za svu snagu dosad. Znam koliko si dao ovom mestu. Nemam druge reči, nemam prosto dovoljno reči da ti se zahvalim za sve. Ovi ključevi su tvoji i ovaj automobil je tvoj. Ključevi su tvoji i kola su tvoja", rekla je ćerka vlasnika.

Marinko nije očekivao ovakav gest rukovodstva restorana u kom dugo radi. Sa suzama u očima prihvatio je poklon i zagrlio ćerku vlasnikakoja mu je uručila poklon u znak zahvalnosti za dugogodišnji rad i trud.

Usledio je gromoglasan aplauz. Vlasnik restorana koji postoji više od 20 godina nije očekivao da ovaj gest ovako "eksplodira" na društvenim mrežama, ljudi su se oduševili gestom i širili snimak koji je postao viralan u Srbiji i regionu.