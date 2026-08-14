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Porodica Hornjak iz Mošorina kod Titela živi u uslovima koji je teško i zamisliti. Majka Živana, otac Miroslav i njihova deca Jovan, Rade, Slobodan i Zorka svakodnevno se bore da obezbede ono najosnovnije - krov nad glavom, hranu, vodu i dostojanstvene uslove za život.

Njihova kuća je u veoma lošem stanju, zidovi su ispucali, vlaga je svuda, krov prokišnjava, a porodica nema ni kupatilo. Nekadašnja šupa u dvorištu služi im kao toalet, dok vodu za kupanje zagrevaju u loncu, a deca se peru u lavorima i koritima.

Njihova priča je svedočanstvo o životu na samoj granici siromaštva, ali i o porodici koja, uprkos svemu, pokušava da ostane zajedno i izbori se za bolje sutra. O teškoj situaciji Hornjaka govorili su za Kurir TV, upućujući istovremeno apel ljudima dobre volje da im pomognu.

"Nemamo ni kupatilo, ni vodu"

Živana Hornjak kaže da porodica živi u kući koja zapravo nije njihova. Godinama su je održavali i plaćali račune, a onda su dobili vest da moraju da se isele.

- Ja sam Živana Hornjak, živim u Mošorinu sa mužem i tri sina i jednom ćerkom. U teškoj smo situaciji. Živimo u jako lošoj kući, u lošim uslovima. Ovo nije naša kuća, ovo je od muževog brata kuća. Dobili smo kuću na korišćenje da održavamo, krečimo, kosimo travu i plaćamo struju. Mužev brat je prodao kuću posle, eto, 13-14 godina. Došao je i rekao: "Ja sam prodao kuću, morate napolje" - ispričala je Živana.

Problemi sa kućom nisu samo pitanje krova nad glavom. Tokom nevremena porodica je strahovala za sopstvenu bezbednost.

- Pa kad je bila pre neku godinu oluja, ono, pijavice, deca su se poplašila i pobegla kod komšinice, a ja sam ostala sama. Sve je prštalo po hodniku, staklo, vetar je otvarao prozore - prisetila se majka.

1/2 Vidi galeriju Porodica Hornjak Foto: Kurir Televizija

Jedno od dece opisalo je koliko je život u ovakvim uslovima težak.

- Naša kuća će skoro da se ruši, ima novca samo malo. Bio je vetar jak i polomio je prozore. Krov je sav ispucao i prokišnjava. Na zidovima ima pukotina i vlage ima - naveli su članovi porodice.

Posebno bolno zvuči činjenica da porodica nema vodu, pa čak ni kupatilo.

- Imamo struju, ali vodu nemamo, samo česmu na poslu. Imamo šupicu u dvorištu, za WC - ispričao je jedan od sinova.

Živana objašnjava kako izgleda svakodnevica kada šest članova porodice nema osnovne uslove za kupanje.

- Pa ja ugrejem vodu u lonac, pa deca tu imaju neko korito, i onda ima svako svoj ili lavor ili korito, pa se onako kao tuširaju - rekla je ona.

Četvoro dece spava u istoj sobi, a prostorija koja bi trebalo da bude samo za spavanje zapravo im služi za gotovo sve.

- Nas četvoro spavamo u jednoj sobi. Ja i brat spavamo u jednom krevetu, a mama i sestra u drugom. U toj sobi peremo hranu, ja tu učim, tu sve radim. Nemamo dovoljno kreveta za sve nas. Imamo samo jedan ormar - ispričali su.

Devojčica Zorka ispričala je da joj je najveća želja i da najviše mašta o tome da ima gde da živi i da ima svoju sobu. Na pitanje kako bi volela da izgleda njena soba, odgovorila je da bi samo volela da ima gde da spava.

1/3 Vidi galeriju Porodica Hornjak Foto: Kurir Televizija

"Radim svaki dan, zaradim 30.000 dinara"

Teška situacija porodice primorala je decu da veoma rano odrastu. Jedan od sinova ispričao je da je čim je postao punoletan morao da počne da radi teške fizičke poslove kako bi pomagao roditeljima.

- Čim sam postao punoletan, morao sam početi raditi teške poslove. Svaki dan radim. Mesečno zaradim 30.000, ali nemam ni jedan slobodan dan - rekao je.

Drugi sin je ispričao da je takođe počeo da radi u štali kako bi pomogao ocu i majci.

- Radim u jednoj štali, čistim štalu i pravim hranu za krave. Imam oko 60 krava, počistim jasle, štalu i napravim hranu. Krenuo sam da radim da bih pomagao mami i tati - ispričao je.

Majka Živana je ranije takođe radila, ali je zbog zdravstvenih problema morala da prestane.

- Dobila sam anemiju, malokrvnost, pa sam se lečila, imala sam neke nesvestice. Išla sam i kod lekara. Žao mi je što ne mogu da radim, ali ja ću opet pokušati da radim nešto, jer mi je žao što oni rade, a ja ne radim - rekla je Živana. Ni otac Miroslav ne bira posao. Radi gde god može da zaradi i prehrani porodicu.

- Ide tako i u šumu, i u drva, gde god šta treba i gde da radi - navela je Živana.

Uprkos ogromnom trudu, novca često nema ni za osnovne namirnice. Ipak, deca pokušavaju da pronađu razlog za osmeh i da maštaju o životu koji bi bio drugačiji. Jedna od devojčica pričala je i o tome kako zbog siromaštva niko neće da se druži sa njom, iako je ranije 3 godine išla na folklor.

Foto: Kurir Televizija

- Pošto smo mi siromašni, ti bogatiji izbegavaju. Ne kažu mi ništa, samo neće da se druže sa nama - rekla je.

Jedan od sinova je na pitanje ima li prijatelje, odgovorilo da nema ni jednog prijatelja. Uprkos svemu što im se dešava, porodica ne traži luksuz. Njihove želje su skromne - sigurna kuća, voda, kupatilo, dovoljno hrane i mesto gde će deca moći normalno da spavaju, uče i odrastaju. Zato je njihov apel upućen svim ljudima koji mogu da pomognu.

- Pozivam sve ljude koji vide ovo, da pomognu meni i mojoj porodici - poručio je član porodice Hornjak.

Njihova priča pokazuje koliko je malo potrebno da se nekome promeni život, a njima bi pomoć značila mnogo više od toga. Svako ljudsko biće zaslužuje da živi dostojanstveno, da ima siguran krov nad glavom, dovoljno hrane, vodu, kupatilo i osnovne uslove za život. Posebno deca, koja ne bi smela da odrastaju razmišljajući da li će imati gde da spavaju ili kako će se okupati.

Foto: Kurir Televizija

POMOZIMO PORODICI HORNJAK

Porodici Hornjak pomoć možete pružiti preko Humanitarne organizacije "Srbi za Srbe", koja prikuplja sredstva za pomoć ugroženim porodicama i njihovoj deci. Sve informacije o načinima doniranja, akcijama i radu organizacije možete pronaći na njihovom zvaničnom sajtu.

Za pomoć porodici iz Srbije možete donirati na sledeće načine:

SMS: Pošaljite poruku na 7763 - donacija iznosi 200 dinara.

Dinarski račun: 160-0000000279491-71

04:15 "VOLELA BIH DA IMAM GDE DA SPAVAM!"Potresna priča porodice Hornjak koja godinama živi u nehumanim uslovima:Deca nemaju ni kupatilo, sin radi za 30.000 dinara... Izvor: Kurir televizija

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