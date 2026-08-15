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Kada bolest ili teška muka pritisnu čoveka, a medicina ne ponudi odgovor, vera i molitvaza mnoge ostaju jedino utočište i poslednji zračak nade. Pod ostroške stene vekovima dolaze ljudi iz svih krajeva sveta tražeći lek za telo i dušu pred ćivotom Svetog Vasilija Ostroškog, verujući u čuda i duhovno isceljenje.

Međutim, nedavno se na internetu pojavio izuzetno potresan i uznemirujući video-zapis koji je duboko potresao i prestrašio javnost. Na snimku koji je podigao veliku prašinu čuju se neprepoznatljivi,jezivi urlici i krici jedne devojke dok pod manastirskim svodovima u pozadini odjekuju molitve.

Snimak je izazvao oprečne reakcije i brojne teorije, a onda se na popularnom TikTok profilu "unikatni.svet0" pojavilo detaljno objašnjenje koje je rasvetlilo šta se zapravo dešavalo pod ostroškim stenama.

U opisu videa na pomenutom profilu objavljeno je sledeće objašnjenje:

Duhovna potlačenost

"Ono što ovaj video-zapis čini uznemirujućim jesu neprepoznatljivi urlici. Oni svedoče o teškom stanju kroz koje osoba prolazi. Iz ugla pravoslavne duhovnosti i zvaničnih svedočanstava same manastirska bratije, evo kako crkva objašnjava ovaj događaj:

Monah Arsenije Jovanović Foto: Zoran Šaponjić, Printscreen/Youtube

U pravoslavnoj tradiciji, ovakve manifestacije se otvoreno vezuju za stanje teške duhovne potlačenosti. To se u crkvenim knjigama naziva 'đavoimanost' ili posednutost nečistim silama. Prema rečima monaha Arsenija Jovanovića, koji je ovaj materijal prvi prikazao vernicima, kada se osoba koja nosi ovakav teret privede ćivotu Svetog Vasilija Ostroškog, dolazi do burne i agresivne reakcije tela i glasa.

Sveštenici i monasi u tim trenucima ne vrše nikakve tajne, magijske ili egzotične rituale kakve često viđamo u filmovima. Oni se oslanjaju isključivo na snagu iskrene vere i crkvenog poretka. Osoba se kropi svetom vodom. Duhovnik čita strogo propisane Zaklinjalne molitve Svetog Vasilija Velikog i Svetog Jovana Zlatoustog iz zvaničnog Trebnika. Krici koji se čuju zapravo su vapaj nečistih sila koje ne mogu da podnesu blizinu i blagodat svetitelja.

Cilj ovih dugotrajnih i iscrpljujućih molitvi jeste potpuno oslobođenje ljudske duše. Prema svedočenju monaha Arsenija, nakon upornih molitvi i boravka pod okriljem svetog mesta, devojka sa ovog snimka se potpuno smirila. Povratila je svest. Doživela je duboko duhovno olakšanje. Ona je nakon tog događaja nastavila da živi mirnim i normalnim životom, što crkva smatra direktnim čudom i pomoći Svetog Vasilija Čudotvorca.

Kako je privatni snimak postao javna senzacija?

Suprotno popularnim teorijama sa foruma, ovaj snimak nisu napravili turisti, prolaznici, niti 'lovci na paranormalno' koji su se šunjali oko manastira. Video-zapis je inicijalno napravila sama manastirska bratija. To je uradila isključivo u dokumentarne svrhe, kao svedočanstvo o nevidljivim borbama sa kojima se crkva svakodnevno susreće.

Foto: Shutterstock

Do javnosti je stigao kada je monah Arsenije pustio delove tog video i audio materijala na ekranu tokom svojih javnih predavanja i duhovnih večeri. Želeo je da vernicima slikovito približi pojam duhovnog sveta. Pojedinci iz publike su taj materijal tajno snimili svojim mobilnim telefonima i plasirali ga na platforme poput TikToka i Jutjuba. Nažalost, duboka i bolna lična drama pojedinca na internetu je uokvirena klikbejt naslovima radi sakupljanja pregleda i lajkova.

Bez obzira na to kako pojedinci na internetu tumače ovaj snimak, njegova suština nije senzacionalizam. Ovo je podsećanje na snagu molitve i veru u duhovno isceljenje koje vekovima privlači milione ljudi pod ostroške stene. Čuda se ovde događaju u tišini, daleko od kamera. Ovaj snimak je samo mali podsetnik na to kolika je odgovornost pred duhovnim svetom."