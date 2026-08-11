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Kapetan rečne plovidbe Dunava Vladica Zdravković izjavio je danas da je vodostaj Dunava i dalje nizak uprkos njegovom neznatnom povećanju, kao i da je kritična zona u sektoru plovidbe Bezdan-Apatin-Bogojevo i apelovao na racionalnu potrošnju vode i električne energije.

- Prvo smo imali obustavu tog putničkog transporta, a sada imamo i kargo transporta. Kritična je zona sektor plovidbe Bezdan-Napatin-Bogojevo, tamo imamo tri nasukana broda. Nažalost, ne možemo nešto ohrabrujuće da očekujemo osim ovog sad nekog neznatnog povećanja vodostaja - rekao je Zdravković za K1.

Dodao je da se poboljšanje vodostaja Dunava može očekivati tek tokom jeseni.

Vladica Zdravković, kapetan Foto: Kurir Televizija

- Ali moram i da upozorim da je decembar takođe period niskih vodostaja i to će se kao domino efekat odraziti i na decembar kada treba da bude više akumulacije vode, a opet tada imamo potrošnju zbog grejanja - rekao je Zdravković.

Govoreći o trenutnoj hidrološkoj situaciji, Zdravković je ocenio da Vlada Srbije odgovorno radi svoj posao što pokazuje činjenica da je i u kriznom periodu zemlja snabdevena vodom.

- Kod nas ne postoje ograničenja kupovine goriva, dok u okruženju to već značajno postoji. Redovno smo snabdevani gorivom i pitkom vodom, iako apelujemo na racionalizaciju potrošnje. To pokazuje da je ova Vlada odgovorna i da radi svoj posao kako treba. Formiran je i krizni štab, sve je ispanirano tako da naši sugrađani ne treba da brinu - rekao je Zdravković.

Dodao je da zemlje u okruženju imaju mnogo veće mere štednje i ukazao na to da su pre nekoliko dana Rumuni potopili tri barže kako bi podigli nivo Dunava.

- Mađari su prvi alarm upalili zbog svojih atomskih centrala i nuklearnih reaktora. Rumuni su potopili svoje tri barže kako bi podigli vodostaj. To je jedna od mera, ali to nije uobičajeno. To što su Rumuni uradili je jedna od ekstremnijih mera kako bi podigli vodostaj. Postoje određeni hidro-građevinski objekti koji se zidaju ispod vode i koji usporavaju reku, a i podižu njen nivo. To imamo kod Konjskog ostrva u Beogradu, u beogradskom akvatorijumu, kod Slankamena, kod ušća Tise - rekao je Zdravković.

Dodao je da je deonica od Slankamena pa do Tekije plovna i da tu sve sasvim normalno funkcioniše.

1/15 Vidi galeriju Nizak vodostaj Dunava - jul i avgust 2026. godine Foto: David Balogh / Xinhua News / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, ALEKSANDAR JOVANOVIC / AFP / Profimedia

- Čak imamo i kruzere koji funkcionišu u tom lokalnom delu, na tih par stotina kilometara - rekao je Zdravković.

Kada je reč o vodostajima drugih rekla, Zdravković je kazao da Drina uopšte nije u opadanju.

- Drina sa svojim pritokama daje svež kapacitet reci Savi. Problem su Šabac, Mrđenovac i Kamičak, ali bez obzira na to, određena količina vode dolazi sa Drine i akumulacija Drine je fantastična - rekao je Zdravković.

Odgovarajući na pitanje zbog čega je došlo do ovolikog pada vodostaja Dunava, Zdravković je rekao da to ne treba da čudi zbog veoma visokih temperatura i izrazito sušnog perioda kada nema padavina.

- Normalno je da tada isparava voda. Ovo se ne dašava prvi put, tako je bilo sve od 1909. godine. Priroda nas malo opominje za neke stvari, da treba prema njoj da imamo drugačiji odnos - rekao je Zdravković.

Govoreći o drumskom saobraćaju, Zdravković je rekao da u beogradskom akvatorijumu plovidba funkcioniše za sada normalno.

- Što se tiče transporta, postoje alternativni oblici, na primer železnički transport i saobraćaj je jeftiniji, drumski je nešto skuplji. Naravno da će to uticati na cene, to je sasvim prirodna stvar", rekao je Zdravković.

Kapetan rečne plovidbe Dunava istakao je da je država uradila dosta od 2012. godina na taj način što su uložili sredstava kako bi građani bili bezbedniji.

1/7 Vidi galeriju Nizak vodostaj na Dunavu Foto: Zoltan Mathe/MTI, CSABA KRIZSAN/MTI

- Imamo više čamaca, Sektor za vanredne situacije ima više od 50 plovila. Uložilo se u to da budemo spremni i za visoke vodostaje, da možemo da dejstvujemo i da se naši sugrađani osete bezbednijim - rekao je Zdravković.

Naglasio je da je koridor sedam, odnosno Dunavski koridor jedan od najvažnijih evropskih vodenih puteva.

- Mi smo mala zemlja i razvijamo se, tek smo krenuli ozbiljnim ekonomskim principima da stvaramo našu ekonomiju na čvrstim nogama. Koridor sedam nam je bitan, ali ipak je prvo trebalo izgraditi infrastrukturu puteva. To je bilo dosta zapušteno, 60 i nešto godina se ništa nije pipnulo, a sada imamo više izgrađenih puteva nego ranije, to znači da je Srbija postala dostupna brzoj i dinamičnoj komunikaciji - rekao je Zdravković.

Dodao je da je logično da se ulaganja u vodni transport nađu na poslednjem mestu, posle drumskog i železničkog saobraćaja, jer su tu potrebna najmanja ulaganja budući da nema semafora i previše vertikalne signalizacije.

- Tu je najvažnije da bude plovno, a evo mi to činimo. U Beogradskom akvatorijumu mi trenutno Dunavac pročišćavamo i produbljujemo, tako da će moći i veliki kruzeri i veliki putnički brodovi da dođu do nekadašnjeg hotela Jugoslavija gde će biti lep tržni centar na Dunavu. Ulažemo sav napor da plovni putevi budu adekvatni, to su sve kapitalni poduhvati gde treba da se pročiste kanali - rekao je Zdravković.