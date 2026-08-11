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U Fejsbuk grupi "Grčka info“ pojavila se objava u kojoj je jedan turista upitao članove grupe o čemu bi moglo da bude reč.

- Da li neko zna šta je ovo? U celom Termaikos zalivu su se u moru pojavila stvorenja koja liče na kapljice vode, providna su i peku kao meduze. Puno ih je more poslednjih dana i u vodi se ne vide - navodi se u objavi.

U komentarima su se odmah javili drugi turisti, a pojedini navode da su sličnu pojavu primetili i na drugim popularnim grčkim destinacijama.

- Larve meduze... Bilo ih je i na Halkidikiju - napisao je jedan korisnik.

Drugi kupač tvrdi da je imao direktno iskustvo sa ovim organizmima.

- U pitanju je hidromeduza, Liriope tetraphylla. Mene je to peckalo i nisam znao šta je, dok nisam izašao iz vode - navodi se u jednom komentaru.

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Slična iskustva podelili su i turisti koji su letovali na Tasosu. Jedna osoba navela je da su tokom boravka na plaži Aliki primetili iritaciju kože kod žene i bebe.

- Na Tasosu, 24. jula na prelepoj plaži Aliki, ženi i bebici je izašla iritacija, oseti se kao peckanje u vodi. Više ljudi se žalilo tog dana, mislim da je i u danima oko tog datuma bila ista pojava - napisao je turista.

Još jedan komentar odnosi se na plažu Sahara Beach kod Nea Kalikratije, gde su, kako se navodi, kupači masovno osećali peckanje.

- Mi smo bili prošli petak na Sahara Beach kod Kallikratie i svako se žalio da pecka nešto u vodi. Ja sam bila ubeđena da je slana voda i da svrbi, ali su uporno svi iz vode vikali kako nešto peče. Moguće da je to i tamo onda bio slučaj - navodi turistkinja.

Foto: Privatna arhiva

Šta su zapravo providna stvorenja koja peckaju?

Inače, pretpostavka mnogih očevidaca je da su kupači naišli na sitne organizme poput larvi meduza ili odvojenih delova njihovih pipaka, koji mogu biti gotovo nevidljivi u vodi, a ipak izazvati osećaj peckanja.