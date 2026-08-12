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Celu godinu provodimo odbrojavajući dane do godišnjeg odmora, maštajući o mirisu mora, toplom suncu i bezbrižnom kupanju. Međutim, letovanje ponekad ume da iznenadi nepredviđenim situacijama koje u sekundi mogu da pokvare dugoočekivani užitak.

Upravo to se dogodilo jednoj Doroteji kojoj se poslednji dan letovanja na Adi Bojani pretvorio u pravu dramu kada je u moru nagazila na jednu od najotrovnijih riba Jadrana.

Ada Bojana Foto: Shutterstock

Doroteja je na svom profilu podelila iskustvo i opisala kako izgleda susret sa ribom pauk, koju na crnogorskom primorju lokalci i meštani često zovu - riba Dragana.

- Ubola me riba Dragana! I to baš moj poslednji dan, na poslednjem kupanju. Šta ti je moć manifestacije, 10 dana sam pričala: "Samo da me ne ubode, samo da me ne ubode" - i ubola me! Pet godina letujem na Adi i sad se to desilo. Odmah sam stavila nogu u vreo, vreo pesak i baš vrelu vodu, jer je to jedino što izvlači taj otrov - ispričala je Doroteja na svom Tik Tok profilu "dorotejq".

Uprkos bolu i neprijatnosti, odbila je da joj ova nemila situacija pokvari kraj odmora:

- Pogodite šta sam uradila posle toga - još jednom sam ušla u vodu! Zato što neće meni jedna Dragana da pokvari poslednje kupanje! Jeste da sam samo zakopala noge u pesak i stajala, ali nećemo dozvoliti da strahovi obuzmu naše telo", poručila je.

Doroteja je dodala i da, iako je bol bio intenzivan u prvih 10 do 15 minuta, nije imala teže simptome poput mučnine ili temperature, te apelovala na sve koji putuju u Crnu Goru ili Grčku da nemaju strah, već da znaju kako da reaguju ako do uboda dođe.

"Osećaj je kao da si polomila sve prste"

Njena objava pokrenula je lavinu reakcija na TikToku, gde su mnogi priznali da su prošli kroz sličnu golgotu, potvrđujući koliko ubod ove ribe ume da bude neprijatan i bolan:

Foto: Shutterstock

"Moja majka je isto tako zove. U Grčkoj je ujela i noga joj je bila kao balvan, mesec dana nije mogla da hoda.", napisala je jedna korisnica.

"Moju sestru je ubola i kaže da je imala osećaj kao da je polomila sve prste na nozi.", dodala je druga.

Bolna iskustva su se samo nizala:

"Mog tatu je ubola pauk riba, morao je da primi injekciju jer mu je noga natekla, iako je stavljao nogu u pesak i žar cigarete na mesto uboda."

"Mene je početkom juna ubola u dlan. Nisam znao kako izgleda pa sam je uzeo u ruku. Jedan dan jaki bolovi, a otok više od mesec dana, još ne mogu da stegnem pesnicu."

Otrovna riba je na Adi Bojani pokvarila uživanje još jednoj sugrađanki.

"I mene je juče na Bojani zadesila ista situacija, mislila sam da sam nagazila na staklo. Bol je nenormalan! Prvih pola sata sam držala stopalo u vreloj vodi, posle 2-3 sata je bilo bolje, ali nisam mogla da se oslonim na nogu do danas."

Šta je riba pauk

Foto: Andrey Nekrasov / Zuma Press / Profimedia