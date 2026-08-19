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Beograd je tokom poslednjih nekoliko decenija ugostio neke od najvećih muzičkih spektakala u ovom delu Evrope. Od koncerata domaćih zvezda koje su punile stadione do nastupa svetskih muzičkih ikona, prestonica Srbije više puta je pokazala da ima publiku spremnu za događaje koji prevazilaze regionalne okvire.Iako je teško napraviti potpuno preciznu listu zbog različitih procena organizatora, medija i policije, nekoliko koncerata ostalo je upisano kao događaji sa rekordnom posetom i ogromnim kulturnim značajem.

Zdravko Čolić-Marakana kao more ljudi

Kada se govori o najposećenijim koncertima u istoriji Beograda, ime Zdravka Čolića gotovo je nezaobilazno. Njegovi nastupi na stadionu Crvene zvezde ostali su simbol masovne popularnosti jugoslovenske pop muzike. Posebno se pamti koncert iz sedamdesetih godina kada je, prema tadašnjim procenama, na Marakani bilo više od 70.000 ljudi, dok su hiljade ostale ispred stadiona. Čolić je tada bio apsolutna zvezda bivše Jugoslavije, a atmosfera sa tog događaja često se opisuje kao jedna od najemotivnijih koje je Beograd doživeo.

Njegovi kasniji koncerti na istom mestu takođe su okupljali desetine hiljada fanova, potvrđujući status pevača koji je uspevao da poveže više generacija.

Dobar glas daleko se čuje

1/6 Vidi galeriju Koncerti o kojima se priča Foto: MONDO/Matija Popović, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Ceca Ražnatović-spektakl za pamćenje

Jedan od događaja koji je obeležio početak dvehiljaditih bio je koncert Svetlane Cece Ražnatović na stadionu Crvene zvezde 2002. godine. Procene posete kretale su se od 70.000 do čak 100.000 ljudi, što ga svrstava među najmasovnije muzičke događaje održane u Srbiji.Spektakularna produkcija, vatromet, veliki broj gostiju i atmosfera koja je trajala do kasno u noć učinili su da se o tom koncertu govori godinama kasnije. Za mnoge je to bio trenutak kada je domaća folk-pop scena pokazala da može da organizuje događaj stadionskih razmera. Isti uspeh je ponocila na Ušću 2006.godine.

Bijelo dugme povratak koji je okupio region

Povratnički koncert Bijelog dugmeta 2005. godine na beogradskom Hipodromu bio je mnogo više od običnog muzičkog događaja. Na jednom mestu okupili su se fanovi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Severne Makedonije.

Prema procenama medija, koncert je pratilo više desetina hiljada ljudi, a mnogi su ga doživeli kao emotivni susret sa muzikom koja je obeležila mladost čitave generacije. Goran Bregović, Željko Bebek, Mladen Vojičić Tifa i Alen Islamović zajedno na istoj bini predstavljali su istorijski trenutak regionalne rok scene.

Dino Merlin-rekordna poseta Ušća novog doba

U novijoj istoriji posebno mesto zauzimaju koncerti Dina Merlina na Ušću. Njegovi nastupi 2011. i 2015. godine okupili su ogromnu publiku, a pojedine procene govorile su o više od 50.000 ljudi.Merlin je uspeo da spoji pop, rok i sevdah senzibilitet, pa su na njegove koncerte dolazile sve generacije od tinejdžera do publike koja ga prati još od osamdesetih godina.

Ni svetski spektakli nas nisu zaobišli.

AC/DC-Grmelo na ušću dve reke

Dolazak australijskih rok legendi AC/DC 2009. godine bio je jedan od najvećih međunarodnih koncerata ikada održanih u Beogradu. Na prostoru Ušća okupilo se oko 40.000 fanova, a publika je pristizala iz čitavog regiona.Ogromna bina, čuveni topovi, zvono iz pesme Hells Bells i energija Angusa Younga pretvorili su Beograd u jednu od stanica velike evropske turneje benda. Taj koncert se i danas smatra jednim od najbolje organizovanih rok događaja u Srbiji.

Madona-istorijski nastup kraljice popa

Iste godine Beograd je ugostio i Madonnu, što je bio njen prvi i jedini nastup u Srbiji. Koncert na Ušću privukao je oko 35.000 posetilaca i izazvao ogromno interesovanje medija širom regiona.

Dolazak jedne od najvećih svetskih pop zvezda imao je simboličan značaj za Beograd, potvrđujući da prestonica može da bude domaćin produkcijski izuzetno zahtevnih međunarodnih turneja.

Vole da se vrate u Srbiju

1/4 Vidi galeriju Beograd je velegrad muzičkih dešavanja Foto: Profimedia, Nenad Cavoski/Shutterstock, Janet Mayer / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

Rolling Stones-događaj koji je promenio koncertnu scenu

Nastup Rolling Stonesa na Ušću 2007. godine često se opisuje kao prekretnica za velike međunarodne koncerte u Srbiji. Više od 40.000 ljudi prisustvovalo je spektaklu koji je doneo vrhunsku svetsku produkciju, ogromne video-bimove i energiju benda koji decenijama puni stadione širom planete.

Koncert Micka Jaggera i ekipe pokazao je da Beograd može da organizuje događaje po standardima najvećih evropskih metropola.