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Letnja sezona u turističkim mestima često donosi pune apartmane i brojne goste, ali vlasnicima smeštaja ponekad donese i probleme koje nisu mogli ni da zamisle. Jedan takav slučaj dogodio se u Poreču, gde su, prema tvrdnjama vlasnika, nemački turisti požarom potpuno uništili apartman.

Vlasnik je nakon svega snimio video koji je dobio RTL Danas-u a u kojem je pokazao prizore iz izgorelog objekta i ispričao šta se, prema njegovim rečima, dešavalo u trenucima dok je vatra gutala apartman.

U videu kaže:

"U poslednje vreme svi pokazuju i snimaju kako njihovi gosti ostavljaju stan nakon odlaska. Želim da prikažem kako su naši gosti ostavili stan nakon svog odlaska. Evo, ovako su naši gosti ostavili stan, kao što možete da vidite. Stan je u potpunosti izgoreo.Nije izgoreo samo stan, nego cela kuća", govori dok prikazuje prizore koje opisuje kao apokaliptične.

"Unosili su nam se u lice i pokušavali da nas zaustave"

Dalje nastavlja:

"Ti isti gosti, u trenutku kada je vatra počela da gori, bili su ispred stana, ispred kuće. Slavili su, pevali, igrali, uglavnom, veselili su se, dok smo mi i komšije pokušavali da pozovemo pomoć, hitnu, vatrogasce... Ti isti gosti unosili su nam se u lice, pokušavali da nas zaustave. Pokušali su da izazovu tuču, pokazivali nam srednji prst i pravili svakakve grimase. Ali tako vam je kada primate neproverene goste preko stranice Booking, koja nakon prijave tih gostiju i štete koju su napravili nije preduzela ništa. Počeli su da nas terete i za ostale goste, tvrdeći da moramo da platimo njihov smeštaj jer smo morali da evakuišemo celu kuću. A ovo je apsolutna katastrofa."

"Mogu samo da budem zahvalan što nije bilo povređenih"

U videu je posebno pohvalio porečke vatrogasce, za koje kaže da su odradili neverovatan posao, brzo stigli na mesto događaja i ugasili katastrofalan požar.

"Nakon gašenja izmerena je temperatura viša od 600 stepeni na zidovima. Možete da zamislite kako je njima bilo da se bore u ovakvim uslovima. Na ovakvoj vrućini to je neverovatno! Želim još jednom da pohvalim vatrogasce i upozorim izdavaoce da provere goste i da uvek imaju uvid u to šta rade i budu u njihovoj blizini kako bi izbegli ovako nešto. Mogu samo da budem zahvalan što niko nije stradao, što smo svi izvukli živu glavu iz kuće u kojoj živimo, u kojoj su boravili i drugi gosti, i što nije bilo povređenih", zaključio je u videu.

"Moralno smo slomljeni"

1/5 Vidi galeriju Nemački turisti ne samo da su izazvali požar u stanu u Poreču već su pevali, igrali i pokazivali srednji prst vlasniku. Foto: Tik Tok Printscreen_rtl_danas_

Na snimku izdavač pokazuje potpuno uništen dnevni boravak, kuhinju, trpezariju, kupatilo i spavaće sobe. Kontaktirali smo vlasnika smeštaja koji je snimio video. On je i dalje u potpunom šoku, a prema njegovim rečima, policija sprovodi istragu. Inače, sve se dogodilo u utorak, 4. avgusta.

Kratko nam je rekao da je u potpunom šoku:

"Moralno smo slomljeni. Supruga uopšte ne može da govori."

Požar izbio u kuhinji

Istarska policija objavila je detalje ovog požara i navela da su dojavu o požaru u stanu u mestu Cancini primili oko 17.40 sati. Naveli su da nije bilo povređenih, a da je 63-godišnjoj vlasnici nastala velika materijalna šteta.

"Policijski službenici su u saradnji sa inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili uviđaj i utvrdili da je požar izbio u kuhinji usled prenosa toplote sa električne ploče šporeta na aluminijumski materijal i posledično na ostali okolni gorivi materijal, te je požar zahvatio većinu stambenog prostora na spratu kuće", naveli su.

Portal Istria Terra Magica nezvanično saznaje da je požar izbio u trenutku kada je na uključenoj električnoj ploči ostavljen tiganj u kojem se pripremao krompir.

Policija je sprovela kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjom državljankom Nemačkezbog sumnje da je počinila krivično delo dovođenje u opasnost života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom, te će dostaviti izveštaj nadležnom državnom tužilaštvu.

Vatra se vrlo brzo proširila na kuhinju, a potom i na ostatak apartmana. Saznaje se i da vlasnici nekretnine žive na spratu iznad apartmana iz kojeg je požar krenuo.

Šteta veća od 400.000 evra?

Vlasnik kuće ispričao je za Istru Terra Magiku kako su gosti u apartman stigli 2. avgusta i da su se već sledećeg dana, prema njegovim rečima, počeli bahato ponašati. Tvrdi da su, uprkos kućnom redu koji zabranjuje dovođenje neprijavljenih osoba, u apartman doveli još devet prijatelja, pa ih je u jednom trenutku bilo ukupno 13.

"Rekao sam mu da je strogo zabranjeno dovoditi druge osobe koje nisu prijavljene u apartman. Unosio mi se u lice i rekao da će u apartmanu raditi šta god želi jer ga je rezervisao", ispričao je vlasnik.

"Ugledao gust crni dim i začuo povike"

Foto: Shutterstock

Kako ne bi došlo do sukoba, on i supruga nakratko su otišli na more.

"Kada smo se vratili, još iz automobila čuli smo glasnu muziku. Bilo je mnogo ljudi, plesali su, pili i slavili. Krenuo sam prema njima, a onda sam ugledao gust crni dim i začuo povike: 'Feuer, Feuer!' Tada sam shvatio da apartman gori", rekao je.

Naveo je i da je apartman, površine oko 100 kvadratnih metara, bio luksuzno uređen i da je sav nameštaj, uključujući kuhinju, bio izrađen po meri.

"Samo nameštaj vredeo je između 45.000 i 50.000 evra. Kada se tome pridoda vrednost nekretnine, šteta sigurno prelazi 400.000 evra", rekao je vlasnik.