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Muškarac kog je zmija ujela za nogu nedaleko od Autobuske stanice u Nišu zbrinut je na Infektivnoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra, a lekari su utvrdili da je reč o ujedu neotrovnice.

Kako je potvrđeno u niškom UKC-u, pacijent je zbog predostrožnosti zadržan na posmatranju, ali je njegova klinička slika bila blaga i nije bilo potrebe za primenom seruma protiv zmijskog otrova.

„Muškarac je primljen na Infektivnu kliniku jer ga je zmija ujela za nogu. Ustanovljeno je da se ne radi o ujedu otrovnice, pa nije bilo potrebe za primenom seruma protiv zmijskog ugriza. Iz preventivnih razloga zadržan je u bolnici na posmatranju, a pošto nema osnova za dalje bolničko lečenje, biće otpušten“, naveli su iz UKC Niš.

Do nesvakidašnjeg susreta sa zmijom došlo je u gradskom području nedaleko od Autobuske stanice, na mestu obraslom gustim šipražjem.

Iako pojava zmije u centru grada može da iznenadi prolaznike, herpetolog Zavoda za zaštitu prirode u Nišu Danko Jović objašnjava da takvi susreti nisu neuobičajeni. Prema njegovim rečima, zmije se mogu pojaviti svuda gde imaju dovoljno hrane, pre svega glodara.

„Zmije su prirodni neprijatelji glodara, kojih ima svuda gde se gomila smeće, pa otuda njihovo prisustvo i u gradskoj sredini. Ono što je bitno istaći jeste da su u gradovima prisutne neotrovnice, odnosno smukovi, koji po pravilu ne napadaju osim kada se osete ugroženo“, objašnjava Jović.

On pretpostavlja da je i u ovom slučaju zmija reagovala jer se osetila ugroženo.

„To se dešava prilikom pokušaja hvatanja ili slučajnog susreta koji je za zmiju bio iznenađujući“, kaže Jović.

Stručnjak ističe da je ujed smuka bezopasan u smislu delovanja otrova, jer ga ova zmija nema. Ipak, lekarska pomoć može biti potrebna zbog same rane i mogućnosti pojave infekcije.

Slučaj iz centra Niša još jednom pokazuje da se zmije tokom toplijeg dela godine mogu pojaviti i u urbanim sredinama, naročito na zapuštenim i zaraslim površinama gde ima glodara i drugih izvora hrane.

Kurir.rs/Redakcija Niš TV

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