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Vlasnica apartmana u Grčkojostala je u šoku kada je ušla u svoj smeštaj nakon boravka tri žene iz Srbije, tačnije iz Aleksinca, koje su, kako navodi, umesto urednog stana, ostavile potpuni "svinjac" iza sebe.

Fotografije onog što je navodno zatekla, Nataša je podelila unutar Fejsbuk grupe "Grčka - Solunska regija i Halkidiki, smeštaj i info", upozorivši druge stanodavce na neodgovorno i neumesno ponašanje pojedinih gostiju.

"Upozorenje za sve sadašnje i buduće stanodavce apartmana u Grčkoj: Tri odrasle, zrele žene, deset dana iz svog smeštaja nisu izbacile smeće, iako su tri kontejnera tačno ispred ulaza u zgradu. Nisu izbacile ni jednu praznu flašu od vode, koje su popile, bacale praznu ambalažu na terasi, kao da se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina. Nameštaj iz sobe iznele na terasu, i naravno nije im palo na pamet da vrate kada su krenule kući.Cigarete gasile u sudoperi. U kupatilu ulošci na sve strane, naravno van kante. Dlake kose oko slivnika za dve perike.

1/4 Vidi galeriju Gošće nisu izbacile smeće 10 dana iz smeštaja Foto: Printscreen Facebook

Iako sam kao stanodavac bila na usluzi 24/7, i rešavala i odgovarala na sva njihova pitanja, i što nisam bila u obavezi, jer su neka pitanja i zahtevi bili, blago rečeno, neumesni i van svakog vaspitanja i kulture.

"Dan kasnije stiže i recenzija"

Gospođe su iz Aleksinca. Kada su trebale da krenu nazad za Srbiju, pitala sam da li je bilo sve OK, da li su se odmorile... I ako su zadovoljne, nek' napišu recenziju. Pogledi su im bili upitni, u smislu, šta je to recenzija. A dan kasnije, stiže recenzija sa naloga sina jedne od njih", napisala je Nataša a onda postavila i fotografije smeštaja.

Pored fotografija na kojima se jasno vidi gomila plastičnih flaša, prljav apartman i neuredna kuhinja, stoji i recenzija koja je ostavljena ispod njenog apartmana:

"Stan je prljav, osoblje nepristojno i nekulturno, manira nula, svaki problem im je nerešiv. Posteljina koju menjaju na svakih pet dana je prljava i bačena, od ko zna odakle. Ako vidite ovu recenziju, izbrišite svoju istoriju pretrage da se više nikada ne pojavi i blokirajte stranicu za bolje sutra, jer su oni rekli da je to zaista nešto".

Na kraju, vidno iznervirana, Nataša je zaključila:

Gošće iz Aleksinca 10 dana nisu iznele smeće iz apartmana Foto: Printscreen Facebook

"Pogledajte fotografije, šta sam zatekla kada sam ušla u smeštaj posle njih, i pročitajte recenziju koju su napisale, posle onakvog svinjca koji su ostavile (izvinjavam se svinjama)".