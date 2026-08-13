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Aktuelni tropski talas se završava, ali prema najavama meteorologa, do kraja avgusta očekuju nas novi periodi velikih vrućina. Dok temperature napolju rastu, automobil parkiran na suncu za svega nekoliko minuta može da se pretvori u pravu pećnicu, a temperatura u kabini može da pređe i 60 stepeni.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da pojedine stvari koje svakodnevno ostavljamo u automobilu tokom leta mogu postati opasne, ali i potpuno neupotrebljive.

Upaljači, lekovi i telefoni

Jedna od stvari koju nikako ne bi trebalo ostavljati u automobilu jeste upaljač. Na visokim temperaturama gas u njemu se širi, zbog čega može doći do pucanja ili eksplozije. U najgorem slučaju, to može oštetiti unutrašnjost vozila ili izazvati požar.

Sličan problem postoji i sa dezodoransima u spreju i drugim aerosolima, kao i limenkama pića. Zbog pritiska, visoka temperatura može dovesti do njihovog pucanja ili eksplozije ukoliko dugo ostanu u pregrejanom automobilu.

Posebnu pažnju treba obratiti na lekove. Većina se čuva na temperaturama do 25 stepeni, pa ekstremna toplota može promeniti njihov sastav i smanjiti njihovu efikasnost. Zbog toga lekove ne treba ostavljati u automobilu čak ni tokom kraćeg zadržavanja, posebno kada su napolju velike vrućine.

Visoka temperatura može oštetiti i plastične naočare za sunce. Ram može da se deformiše, dok se zaštitni sloj na staklima može oštetiti, što može uticati i na njihovu zaštitu od UV zračenja.

Foto: Kurir Televizija

Ni plastične flašice sa vodom nisu dobar izbor za dug boravak u zagrejanom automobilu. Na visokim temperaturama iz plastike mogu preći određene hemijske supstance u vodu, dok samo piće nakon dugog stajanja na vrućini postaje neprijatno za konzumaciju.

Problem može nastati i sa mobilnim telefonom. Prekomerna toplota može oštetiti bateriju, skratiti njen životni vek i izazvati automatsko gašenje uređaja kao zaštitu od pregrevanja.

Ipak, kada su velike vrućine u pitanju, postoji jedno pravilo koje je važnije od svih ostalih: dete ili životinja nikada ne smeju ostati sami u parkiranom automobilu. Temperatura u vozilu može veoma brzo da poraste do opasnih vrednosti, što može dovesti do toplotnog udara i ozbiljnog ugrožavanja života. Čak ni malo spušten prozor ne predstavlja dovoljnu zaštitu od ekstremne toplote.

Zato tokom vrelih letnjih dana automobil ne treba posmatrati samo kao prevozno sredstvo, već i kao prostor koji se na suncu za kratko vreme može zagrejati do ekstremnih temperatura. Provera šta ostavljamo u vozilu može sprečiti materijalnu štetu, ali u slučaju dece i životinja može biti presudna za njihovu bezbednost.

02:13 OVE STVARI NIKAKO NE OSTAVLJAJTE U AUTU TOKOM VRUĆINA! Neke mogu izazvati požar, a jedna greška može biti kobna Izvor: Kurir televizija

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