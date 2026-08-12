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Ako vam letnje večeri na balkonu kvare komarci, postoji jednostavno prirodno rešenje, biljka čiji im miris ne prija, a vašem spoljašnjem prostoru daje svežinu i lep izgled. Letnje večeri na balkonu ili terasi mnogima su najlepši deo dana. Kada vrućina malo popusti, prijatno je sedeti na svežem vazduhu, popiti osvežavajuće piće ili razgovarati sa prijateljima. Nažalost, upravo tada pojavljuju se i komarci koji vrlo brzo mogu pokvariti opuštenu atmosferu, piše Metropolitan.

Iako na tržištu postoje brojni hemijski repelenti, električni uređaji protiv komaraca i mirisne sveće, sve više ljudi poseže za prirodnim rešenjima. Među najpopularnijima je citronela, biljka čiji karakterističan citrusni miris komarcima ne prija.

Citronela, prirodni saveznik u borbi protiv komaraca

Citronela (Cymbopogon nardus), koju mnogi povezuju sa limunskom travom, već dugo je popularan sastojak eteričnih ulja, sveća i prirodnih repelenata.

Njen svež citrusni miris ljudima je prijatan, dok komarcima otežava prepoznavanje mirisa pomoću kojih pronalaze ljude. Upravo zato mnogi citronelu sade u veće saksije na balkonima, terasama ili pored baštenskog nameštaja.

Iako sama biljka ne može potpuno da spreči pojavu komaraca, u njenoj neposrednoj blizini može donekle smanjiti njihovo prisustvo i neprijatnosti koje izazivaju.

Za najbolji efekat citronelu postavite što bliže mestu na kojem najčešće boravite, pored stola, baštenskih stolica, ležaljke ili u blizini balkonskih vrata i prozora.

Melisa pripada grupi lekovitih biljka iz porodice nane poznata po umirujućem dejstvu i mogućem pozitivnom uticaju na san, varenje i anksioznost Foto: Shutterstock

Ako napravite više zelenih kutaka sa citronelom, efekat može biti nešto izraženiji.

Nezahtevna biljka koja voli sunce

Citronela najbolje uspeva na sunčanim mestima i u dobro dreniranom zemljištu.

Treba je redovno zalivati, ali pritom voditi računa da se voda ne zadržava oko korena. Budući da nije otporna na mraz, u kontinentalnoj klimi najbolje ju je gajiti u saksiji kako bi se na jesen mogla jednostavno premestiti u svetao i zaštićen prostor.

Osim citronele, baštovani za balkone često preporučuju i druge aromatične biljke čiji miris komarcima navodno nije naročito privlačan:

lavandu

bosiljak

mentu

ruzmarin

matičnjak

Njihova prednost nije samo prijatan miris i lep izgled, već i činjenica da ih možete koristiti za pripremu različitih jela, salata, čajeva i osvežavajućih letnjih napitaka.

Stručnjaci ipak upozoravaju da nijedna biljka sama po sebi ne može potpuno da otera komarce, naročito tamo gde ih ima mnogo.

Kako zaustaviti svrab od ujeda komarca Foto: Shutterstock

Najbolji rezultati postižu se kombinovanjem citronele sa drugim merama: redovnim uklanjanjem stajaće vode iz podmetača za saksije, buradi i kanti za zalivanje, postavljanjem mreža protiv komaraca na prozore i izbegavanjem držanja otvorenih vrata i prozora uveče bez dodatne zaštite.

Prirodni "recept" za balkon sa manje komaraca

Potrebno vam je:

1 ili 2 veće saksije sa citronelom

nekoliko saksija lavande, mente ili bosiljka

kvalitetan supstrat za biljke u saksijama

redovno zalivanje

sunčano mesto na balkonu ili terasi Kako postići najbolji efekat

Citronelu postavite neposredno pored baštenskog nameštaja ili stola. Pored nje možete posaditi lavandu ili bosiljak kako biste napravili još aromatičniji zeleni kutak.

Biljke redovno zalivajte, ali nemojte preterivati sa količinom vode. Uklonite svu stajaću vodu iz posuda na balkonu.

Uveče možete napraviti blagu promaju, a po potrebi koristiti i mreže protiv komaraca.

Kombinacijom ovih jednostavnih mera letnje večeri na balkonu mogu postati prijatnije, a biljke će vašem spoljašnjem prostoru istovremeno dati više boje, mirisa i mediteranskog ugođaja.