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Mnogi Srbi koji su ovog leta otputovali na more u Grčku, ali i oni koji tek planiraju put, trebalo bi da obrate pažnju na 15. avgust, kada se u ovoj zemlji obeležava Velika Gospojina. Državni praznik donosi zatvorene banke, pošte i velike trgovinske centre, ali i velike gužve na putevima, trajektima i parkinzima, jer tada veliki broj Grka putuje u rodna mesta i turističke krajeve.

Ukoliko se ovog perioda nalazite na Halkidikiju, ostrvima ili u nekom drugom grčkom letovalištu, nemojte se iznenaditi ako narednih dana primetite znatno veći broj ljudi na ulicama i saobraćajnicama.

Naime, 15. avgust je u Grčkoj neradni dan i jedan od najznačajnijih verskih praznika - Velika Gospojina, odnosno Panagija. Zbog praznika neće raditi veliki tržni centri, pošte i banke, dok će u turističkim mestima restorani i deo prodavnica uglavnom biti otvoreni.

Na to su turiste podsetili i u Fejsbuk grupi Nikana.gr, gde je objavljeno detaljno obaveštenje o tome šta očekuje sve koji se tokom praznika nađu u Grčkoj.

- Ako putujete u Grčku oko 15. avgusta znajte da će biti većih gužvi na putevima i trajektima, parkiralištima - navodi se u objavi.

Foto: Shutterstock

Razlog za očekivane gužve je jednostavan - Velika Gospojina je za Grke jedan od najvećih praznika u godini. Kako se navodi u objavi, veliki broj Grka, naročito iz velikih gradova, tada odlazi u svoja sela, vikendice ili kod rođaka kako bi praznik proveli sa porodicom.

Posebno se to može osetiti na Halkidikiju, gde mnogi Grci imaju vikendice i tradicionalno tokom praznika odlaze iz gradova.

Zbog toga turiste očekuju pojačan saobraćaj, gužve na trajektnim linijama i problem sa pronalaženjem parkinga.

Velika Gospojina se u Grčkoj toliko značajno obeležava da je nazivaju i "malim Uskrsom", a po značaju se nalazi odmah iza Uskrsa.

Gotovo svako mesto ima svoje običaje i način proslave, pa turisti koji se zateknu u Grčkoj tokom ovog praznika mogu da prisustvuju velikim lokalnim svečanostima.

Kako se navodi u objavi grupe Nikana.gr, običaji se značajno razlikuju od regiona do regiona - od hodočašća na kolenima na Tinosu, preko pešačenja dugog oko 25 kilometara na Lesvosu, do celonoćnih proslava na Ikariji.

Posebno je zanimljiv običaj na Kefaloniji, gde se za praznik vezuje neobičan fenomen zmija.

Proslava počinje ujutru svečanom liturgijom i molitvama u crkvama. U mnogim mestima ikona Bogorodice iznosi se iz crkve i ukrašava cvećem, nakon čega vernici učestvuju u litijama i drugim tradicionalnim obredima.

Foto: Fejsbuk Printscreen/nikana.gr

A kada padne veče počinje slavlje.

Trpeze se pune tradicionalnom hranom, a proslavu prate pesma, muzika i igra, često do kasno u noć.

- Svaki region i mesto imaju svoje običaje u čast Bogorodice koji se neguju i poštuju - navodi se u objavi.

Za turiste koji se u tom periodu nalaze u Grčkoj, praznik tako može biti i prilika da, osim mora i plaža, upoznaju autentične običaje i atmosferu zemlje u kojoj letuju.