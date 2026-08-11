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Jak vetar, visoke temperature i deficit padavina stvaraju izuzetno povoljne uslove za širenje požara na otvorenom u Srbiji, a naročito na Deliblatskoj peščari! Iako je vatra tamo stavljena pod kontrolu i gase se preostala žarišta, na Stolovima kod Kraljeva se požar, usled snažnog vetra, i dalje širi, a do sada je izgorelo više od 200 hektara trave i niskog rastinja. Nadležni upozoravaju da će vremenski uslovi i u narednom periodu predstavljati ozbiljan rizik.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da Srbiju i dalje očekuju visoke temperature, bez padavina, zbog čega se nastavlja period s visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Sutra se očekuju maksimumi od 35 do 39 stepeni, dok će od srede do subote temperatura biti nešto niža, između 29 i 34 stepena, uz mogućnost da na jugu i istoku Srbije sutra dostigne 36 stepeni. Od nedelje temperatura ponovo raste na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Upravo u takvim uslovima vetar može dodatno da zakomplikuje situaciju na požarištima, da prenese vatru i oteža rad vatrogasaca.

Tinjaju žarišta

Vatrena stihija koja već danima bukti u Deliblatskoj peščari stavljena je pod kontrolu, ali se na terenu i dalje gase manja žarišta. Zbog konfiguracije terena, visoke temperature, dima i toplote intervencija je izuzetno zahtevna. Na požarištu su angažovane pojačane ekipe Sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP, radnici "Srbijašuma" i "Koridora Srbije", dobrovoljna vatrogasna društva, volonteri, meštani kao i Vojska Srbije, "Srbija vode" i "Vojvodinašume".

1/13 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Miloš Milenković, pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije, rekao je za RTS da su u ponedeljak helikopterske jedinice MUP izvele 48 naleta u Deliblatskoj peščari, dok se na Stolovima kod Kraljeva u gašenju koriste i helikopteri "kamov K-32".

- Najvažnije je to što na obe lokacije nemamo ugroženih stanovnika i naselja. Konfiguracija terena otežava rad u Peščari. Vatrogasna vozila ne mogu direktno da priđu žarištima, a gasovi, dim i toplota dodatno otežavaju gašenje požara. Ta situacija traje već nekoliko dana.

Istovremeno, na Stolovima kod Kraljeva situacija je i dalje ozbiljna. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Tokom noći između ponedeljka i utorka snažni udari vetra dodatno su otežavali gašenje.

- I na Stolovima je teren izuzetno nepristupačan, ima litica i strmina pod uglom od 75 stepeni. Nemoguće je da snage direktno priđu požarima, ali ogromnu podršku pruža nam helikopterska jedinica MUP - kazao je Milenković i naglasio da su u Srbiji u ponedeljak bila aktivna 23 požara na otvorenom.

Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

Vrhunac na Pešteru

Profesor dr Slobodan Milanović sa Šumarskog fakulteta u Beogradu ističe da aktuelne prognoze najavljuju da će današnji vremenski uslovi na severu Deliblatske peščare dostići vrhunac što će usled promene vetra stvoriti ekstremne uslove za širenje požara.

- Ekstremni požari u Francuskoj i Španiji treba da nam budu lekcija da moramo više da radimo na prevenciji. U čitavoj Evropi se fokus sa direktne borbe protiv požara pomera ka prevenciji. Na klimatske promene i orografski položaj ne možemo da utičemo, ali je zato najbolja prevencija gorivi materijal. Kod četinara, koji kada dostignu određenu starost i debljinu postaju dobar izolator, treba sprečiti da se vatra sa šumske stelje prenese u krune stabala, što se postiže odstranjivanjem donjih grana koje odumiru - navodi dr Milanović i dodaje:

- Pored izbora vrsta drveća, imamo dosta ruralnih područja gde nema stoke koja bi se hranila travom, što je zapravo gorivi materijal. Ta mesta su prostor gde država može da finansira ekstenzivno stočarstvo, jer ispaša može ukloniti rastinje koje pospešuje razvoj požara.

1/11 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: MUP Srbije, Serbian Ministry of Interior/Serbian Ministry of Interior, Darko Vojinovic/AP

On ističe i da bi preventivno planirano spaljivanje manjih površina smanjilo akumulaciju gorivih materijala.

- Takve površine je do naredne tri godine lakše kontrolisati. Moramo imati i uređen sistem za zaštitu šume od požara, a tamo gde je rizik povećan, potrebno je primeniti ove preventivne mere, detekcije, tornjeve, video-nadzor, ali i imati modele za predikciju. Prema našim algoritmima i modelima koje izrađujemo istočni deo, odnosno jugoistočni deo zemlje sve do administrativnog pojasa je podložan požarima, a kada su ekstremni vremenski uslovi i suše, čitava teritorija postaje podložna.