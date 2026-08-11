Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas požarište u selu Šumarak, na području Deliblatske peščare, gde je sa pripadnicima Sektora za vanredne situacije i predstavnicima drugih angažovanih službi sagledao trenutnu situaciju u vezi sa požarom, kao i aktivnosti koje se preduzimaju na njegovom gašenju i sprečavanju daljeg širenja.

Tokom leta helikopterom Helikopterske jedinice MUP, ministar Dačić je, zajedno sa načelnikom SVS Lukom Čaušićem, izvršio izviđanje opožarenog područja, nakon čega je obišao pripadnike Sektora i ostale raspoložive snage angažovane na gašenju požara. Nakon obilaska požarišta, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova obišao je komandno-štabno vozilo Sektora za vanredne situacije, opremljeno sistemima za radio-vezu, mapiranje i upravljanje snagama na terenu.

Potom je održan sastanak sa članovima Štaba za vanredne situacije, na kojem je razmatrana trenutna situacija, angažovanje raspoloživih snaga i dalje mere za zaštitu stanovništva i imovine.

Ministar je istakao da je broj aktivnih žarišta značajno smanjen u odnosu na prethodne dane, ali da nepristupačan teren i promenljiv vetar i dalje otežavaju rad snaga angažovanih na gašenju požara.

1/15 Vidi galeriju Borba i dalje traje Foto: MUP Srbije

„Mi smo ovde analizirali trenutnu situaciju, imajući u vidu situaciju od pre nekoliko dana kada su bila 64 aktivna žarišta. Juče je taj broj sveden na tri dela, odnosno tri žarišta. Situacija je bolja, ali je i dalje veoma teška, imajući u vidu da je ovo veoma nepristupačno područje“, rekao je ministar.

Istakavši da je najvažnije to što u požaru nije bilo žrtava i što nije izgorela nijedna kuća čime su, kako je rekao, zaštićeni ljudski životi i imovina, ministar je zahvalio vatrogascima-spasiocima, Helikopterskoj jedinici MUP, Vojsci Srbije, javnim preduzećima i građanima koji su pomagali na terenu.

On je ukazao da su na gašenju požara trenutno angažovana tri helikoptera Helikopterske jedinice MUP sa najvećim kapacitetima za gašenje, dok je četvrti angažovan na gašenju požara na planini Stolovi.

„Reč je o helikopterima sa najvećim kapacitetima. Kamov koji nosi negde oko pet tona i dve Super Pume koje nose po četiri tone“, rekao je ministar i dodao da je na terenu danas angažovano oko 350 ljudi, kao i da se intenzivno radi i na izgradnji protivpožarnih proseka koji su važni za sprečavanje daljeg širenja požara. Do danas je završeno 67 kilometara proseka, širine od 20 do 70 metara.

Ministar je naveo i da je od ukupne površine Deliblatske peščare, koja iznosi oko 35.000 hektara, požar zahvatio 2.000 hektara, objasnivši da deo te površine čine peščani sprudovi i nisko rastinje, dok se oko 27 odsto opožarene površine odnosi na šume.

On je poručio da će gašenje požara i zaštita ljudi i imovine ostati prioritet, kao i da će sve angažovane snage ostati na terenu dok požar u potpunosti ne bude ugašen.

Podsećajući na ranije požare u Deliblatskoj peščari, ministar je naveo da su posebno veliki požari zabeleženi 1996. i 2007. godine, kada je izgorelo oko 3.800 hektara površine i ukazao da aktuelnu situaciju dodatno otežava vetar koji menja smer, ali da su na terenu angažovani dovoljni ljudski i tehnički kapaciteti.

Ministar je podsetio da je MUP u periodu od 2008. do 2014. godine, imao dva mala helikoptera marke Bel, ukupne nosivosti oko 2,5 tone, a sada osam helikoptera za gašenje požara velike nosivosti.

„Želimo da još više jačamo Sektor, nabavićemo kao što je i predsednik Aleksandar Vučić rekao, još helikoptera i vozila za gašenje“, istakao je ministar i podsetio da će SVS ove godine biti bogatiji za još 435 novih pripadnika.

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić istakao je da trenutno ima požara gotovo u svakom delu naše zemlje koji se „veoma brzo lokalizuju i gase“.

„Imali smo u Fruškoj gori, a sada je pred gašenje u Vladičinom Hanu i u Borskom upravnom okrugu. Poslednjih dana imamo 130 do140, i više požara dnevno. Sve to brzo lokalizujemo. Za poslednjih nekoliko dana bilo je više od 600 požara“, naveo je Čaušić.