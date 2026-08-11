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Grand Kopaonik će od 23. do 30. avgusta biti domaćin prve Grand Dečije nedelje, posebnog letnjeg događaja namenjenog deci i porodicama. Tokom sedam dana najmlađe očekuju naučne, kreativne i kulinarske radionice, robotika, arheologija, izviđačke i sportske aktivnosti, istraživanje prirode, predstave, mađioničarski nastupi i bioskopske večeri.

Dnevni sadržaji osmišljeni su kao spoj učenja, igre, kretanja i druženja. Jutra počinju igrama na vodi i prvim košarkaškim koracima sa licenciranim trenerom, dok su prepodnevni i popodnevni termini rezervisani za izviđačke aktivnosti, porodične pešačke ture, ekološke radionice, robotiku prilagođenu različitim uzrastima, radionicu „Mali naučnik“, arheologiju, poligone spretnosti, streličarstvo i kulinarske izazove. Posebna pažnja posvećena je upoznavanju prirode i osobenosti Kopaonika kroz radionice „Mali botaničar“, „Tragom Josifa Pančića“, „Upoznajte Kopaonik“ i „Misterije Kopaonika“. Večernji deo donosi bioskopske projekcije, pozorišne predstave, mađioničarski nastup i nezaboravne žurke za decu.

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Petar Jelisavac

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo

Ponuda je dostupna u okviru paketa za boravke od četiri i više noći, koji deci omogućava učešće u svim predviđenim aktivnostima, dok roditelji mogu da izdvoje vreme za odmor i opuštanje u luksuznom ambijentu i vrhunskim sadržajima po kojima je Grand Kopaonik regionalno poznat. Od spa & wellness centra koji nosi titulu za najbolji spa centar u Srbiji za 2025. godinu, vrhunske gastronomije, komfora i posvećene usluge, do pažljivo osmišljenih aktivnosti u prirodi, svaki deo boravka podređen je odmoru i kvalitetno provedenom vremenu na planini.