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Tokom radnih dana u avgustu saobraćaj je umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama uglavnom lakša i bezbednija nego vikendom.

"Ipak, tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda i kvarova, pa vozačima savetujemo strpljenje i oprez. Izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju", upozorava vozače AMSS.

Zbog požara u Deliblatskoj peščari obustavljen je saobraćaj na deonici Gaj - Šumarak. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Kovina i Bele Crkve.

Do 14. avgust u toku su završni radovi na rehabilitaciji petlje Surčin na auto-putu E-75 (IA-1), pa su zatvorene deonice: isključenje iz pravca Niša/Čačka ka Surčinu i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu.

Vozači mogu da koriste alternativne pravce iz smera Niš/Čačak za Surčin preko petlje Beograd i petlje Dobanovci (put IIB-319) ili preko petlje Surčin Jug.

Iz Surčina za Novi Sad mogu da se uključe preko petlje Dobanovci i petlje Beograd na auto-put ka Novom Sadu ili preko petlje Surčin Jug.

Do 25. avgusta u periodu od 7 do 16 časova izvodiće se radovi na presvlačenju kolovoznog zastora, na državnom putu I B reda broj 13, deonica petlja Kovilovo - Beograd (štamparija), u smeru ka Pančevu. Tokom izvođenja radova, saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom.