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Nadležni organi i institucije nastavili su realizaciju akativnosti na sprečavanju posledica nepovoljnih vremenskih uslova, sa fokusom na gašenje požara u Deliblatskoj peščari.

Požarište u naselju Šumarak na području Deliblatske peščare danas su obišli potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, rukovodstvo Sektora za vanredne situacije, predstavnici Ministarstva odbrane i Opštine Kovin, kao i predstavnici svih preduzeća od značaja za zaštitu od požara koja su uključena u akciju gašenja požara.

Prema izveštaju dostavljenom Oprativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije, požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je površinu od više od 2.000 hektara, a na njegovom gašenju angažovano je 130 vatrogasaca-spasilaca sa 28 vozila i dva kvada, sedam pripadnika Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice sa četiri vozila, 33 člana dobrovoljno vatrogasnih društava sa sedam vozila, 117 pripadnika „Vojvodinašuma“ sa 14 vozila i 23 radne mašine, 21 pripadnik „Srbijavoda“ sa dva vozila i 11 radnih mašina, 24 pripadnika Vojske Srbije sa pet vozila i jednom radnom mašinom. Trenutno dejstvuju tri helikoptera MUP-a Srbije.

Požar na planini Stolovi kod Kraljeva zahvatio je oko 200 hektara, a teren je izuzetno nepristupačan, bez pristupnih puteva, kamenit i opasan za kretanje. Požar se kreće prizemno, nema ugroženih objekata, domaćinstava i infrastrukture.

Na teritoriji Republike Srbije trenutno su aktivna 22 požara na otvorenom prostoru.

Usled toplotnog talasa, suše, niskog vodostaja i drugih rizika, nadležni organi i institucije prate situaciju po pitanju kvaliteta vode, vodosnabdevanja stanovništva, snabdevanja dovoljnom količinom vode za potrebe privrede, stočarstva i navodnjavanja, snabdevanja električnom energijom, bezbednosti elektroenergetske infrastrukture, kvaliteta vazduha.

Sprovode se i aktivnosti na normalizaciji rada crpnih stanica „Bezdan“ i „Bogojevo“, što je doprinelo blagom porastu nivoa vode u Hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav.