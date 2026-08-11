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U toku večeri i noći u većem delu Srbije biće pretežno vedro, a samo na severu Vojvodine, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, severnih pravaca, na severu u pojačanju.

RHMZ je objavio i upozorenje na visoke temperature na području Srbije - od sutra, 12. avgusta, do subote, 15. avgusta, očekuje se pad temperature i kretaće se u intervalu od 29 do 34 stepeni, a samo još sutra na jugu i istoku Srbije biće do 36 stepeni.

Od nedelje (16. avgusta) temperatura će biti ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni.

- Sutra pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, ali će i dalјe biti toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na istoku, jugu i jugozapadu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili plјusak uz moguću grmlјavinu. Vetar slab i umeren, u toku dana ponegde kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Najniža temperatura od 14 do 22 °S, a najviša od 31 °S na severu do 36 °S na jugu i istoku Srbije - navodi se u prognozi i dodaje: