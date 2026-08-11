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Studentsko odmaralište „Radojka Lakić" na Avali već godinama je prvi dom studenata iz inostranstva, koji su polaznici programa "Svet u Srbiji". Ove godine ih je 160. Među njima je i Danijel Fernando Agilar Kociras Ralis.

Danijel je u Beograd došao iz Meksika u januaru. Da bi upisao željene master studije, morao je prvo da nauči srpski jezik.

"Mislim da padeži je veoma teško na srpski jezik zato što na španskom nemamo isto. Imamo mnogo razlike, ali kada vežbaš svakog dana, možeš da naučiš naravno. I to je veoma lepo. Ja volim ćirilicu. Za mene ćirilicu je lepše nego latinicu. Ćirilica i srpski ima mnogo istoriju", ispričao je Danijel.

Planira da upiše i doktorske studije, ali pre toga treba da ode i do Grčke.

"Završio sam osnovne studije prava u Meksiku, na univerzitetu Gvadalahara. Ja sam iz Gvadalahare, grad gde su tekila, marijači i monogo stvari i tako to, da, da... Ja volim moj univerzitet tamo. Ja bio sam iz narodne skupštine, ali univerziteta 'presednik paralemnta studentskog", nastavlja Danijel.

Objašnjava zašto je izabrao studije u Srbiji:

"Zato što u Srbiji možeš da pogledaš kulturu na Balkanu, i takođe možeš da naučiš mnogo o sve razlike, sve stvari iz Srbije. Treba da naučim još, da naravno. Mogu da razgovaram, mogu da razumem, uvek da kažem sa ljudima samo polako. I veoma je lepo da govorim srpski jezik u Srbiji takođe i u Bosni i u Hrvatskoj i tako dalje".