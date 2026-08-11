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Dečak (7) iz Srbije umalo je stradao u nedelju u grčkom letovalištu Nea Plagija na Halkidikiju. Tragedija je izbegnuta zahvaljujući brzoj i spretnoj reakciji spasilaca.

Kako je objavljeno u Fejsbuk grupi "Grčka info", incident se dogodio 9. avgusta oko 12.15 časova. Dečak je sa porodicom bio na dušeku, udaljenom oko 40 metara od obale, kada je iznenada skliznuo u vodu.

Na površini se održavao uz velike napore, dok mu je glava jedva bila iznad vode. Roditelji su odmah uočili da je dete u nevolji i pozvali pomoć. Srećom, dvojica spasilaca su pravovremeno reagovala i pritekla mu u pomoć, čime je sprečena tragedija.

"Uz pomoć spasilačke bove i odgovarajućeg sigurnosnog hvata izvukli smo dete do obale, gde mu je odmah pružena prva pomoć. Provereni su svi vitalni parametri i utvrđeno je da ima ubrzan rad srca. Dali smo mu čist kiseonik i dete se za relativno kratko vreme vratilo u normalno stanje", izjavio je spasilac Konstantinos Caganos, prenosi Facebook grupa "Grčka info".

Foto: Shutterstock

Spasioci su bili sa detetom oko sat vremena kako bi proverili da li je njegovo zdravstveno stanje stabilno. O incidentu su obavešteni Lučka kapetanija Nea Mudanje, kao i policija.

"Dovoljan je samo jedan trenutak da se opuštanje pretvori u tragediju. Želeo bih da apelujem na sve roditelje da njihova deca uvek koriste odgovarajuća sredstva za održavanje na vodi - prsluke za spasavanje koji imaju penasti materijal i reflektujuće elemente", rekao je Caganos, pa dodao:

"Ovo dete nije imalo nikakav prsluk za spasavanje i nije dobro plivalo, kako su nam roditelji kasnije rekli. Pažnja roditelja mora da bude neprekidna, jer je dovoljan samo jedan trenutak da se bezbrižni trenuci odmora pretvore u tragediju".