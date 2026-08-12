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Sve se dogodilo u razmaku od sat vremena tokom velikih talasa i jakog vetra, dok na plaži nije bilo spasilaca.

Naime, programer Ivan Katančević (38) iz Niša, koji sa porodicom letuje u Grčkoj, spasao je juče od davljenja dvoje dece i jednu ženu na plaži Sikija na Sitoniji. Dve dramatične akcije spasavanja odigrale su se za manje od sat vremena ujutru na plaži u ovom mestu koje se nalazi nedaleko od Sartija, popularnog letovališta kod velikog broja Srba.

Hrabri Nišlija je prvo iz mora uspeo da spasi sedmogodišnjeg dečaka iz Grčke koga su veliki talasi odvukli tridesetak metara od obale dok se igrao sa bratom u vodi, a nedugo nakon toga, u zadnji čas, i jednu ženu iz Grčke koja je u rukama držala petogodišnju devojčicu!

- Plaža se zove "Sikija beach" na Sitoniji i na njoj nema spasilaca, što je meni je bilo čudno jer je plaža velika. Programer sam po struci pa ustajem rano i još od jutra sam primetio po visokom drveću u Sikiji da duva jak vetar. Domaćini su nas upozorili da su veliki talasi kada duva vetar i da treba biti oprezan. Bilo je oko 10 časova, sedeli smo na pesku na plaži, ali je ćerka insistirala da uđemo u vodu. Bili smo u plićaku oko pet metara od obale gde je moglo da se stoji, voda je bila do struka - počinje priču Ivan.

Nedaleko od njih primetio je dva dečaka iz Grčke kako gnjure, jedan je imao oko 12 godina, a drugi oko sedam godina.

- Gnjurili su, tražili su školjke ali su ih talasi polako vukli ka dubljoj vodi a oni to verovatno nisu ni primetili. U jednom trenutku su otišli na oko 20 do 30 metara od obale jer su talasi baš bili veliki. Oni su počeli da vrište i plaču, ali ih članovi njihove porodice nisu čuli, zbog buke od talasa koji su bili visine metar i po do dva metra - priča Ivan.

U sekundi je morao da donese brzu odluku - da li da ćerkicu koja je bila sa njim izvede iz vode pa da krene u pomoć dečacima, ili da odmah zapliva ka dečacima koje su talasi već razdvojili? Nije bilo ni sekunde vremena za gubljenje jer je situacija bila dramatična.

- Veći dečak je znao bolje da pliva, ovaj mlađi skoro i da nije. Svaki talas ga je poklapao. Odlučio sam sa ćerkicom da krenem prema njemu tih 15 metara. Bio sam u dilemi jer sam se plašio zbog svog deteta ali je ona imala mišiće za plivanje na rukama pa sam odlučio da krenem ka dečaku. Nekako sam došao do njega, on se zakačio za mene kada sam stigao, bio je sve vreme uznemiren i plakao je. Tu je već bilo oko tri metra dubine jer se to mesto nalazi na središnjem delu plaže. Nisam mogao da stojim, nego sam se održavao na vodi, držeći u jednoj ruci ćerku, a drugom ovog dečaka koji je drhtao sve vreme - seća se Ivan dramatičnih trenutaka spasavanja.

Ivan se takmiči u triatlonima kao plivač u štafeti

Njegova supruga je, prateći dramu, počela da vrišti pa je otac dečaka video šta se dešava, uskočio u vodu i doplivao do njih.

- Ja sam mu rekao da uzme prvo ovo starije dete, on ga je odvukao nekako do plićaka. Pokušavao sam nekako da plivam, ali nisam mogao sa dva deteta u rukama, evo i sad se uznemirim kad se setim. Onda se otac vratio i po ovog drugog dečaka, a ja sam sa ćerkicom, pošto je imala mišiće za plivanje na rukama, polako nekako došao do obale. Talasi su bili jaki, to je trajalo nekih dvadesetak minuta. Uspeo sam nekako da dođem do plićaka i izašli smo na obalu - objašnjava Ivan.

Ali, dramatičnim događajima tu nije bio kraj.

- Samo što smo seli, bili smo veoma uznemireni, video sam u vodi jednu ženu krupnije građe koja je držala u rukama devojčicu staru četiri ili pet godina. Obratio sam pažnju na nju jer sam posle ovog događaja iz straha gledao šta se dešava na plaži. Voda joj je bukvalno bila do grudi, ali su je talasi odvukli ka dubini! Pokušavala je da viče, ali nije mogla zato što se trudila da drži dete iznad vode, a talasi su je stalno poklapali - opisuje Ivan trenutke nove drame na plaži.

Svi su gledali ali se niko nije usuđivao da krene da joj pomogne. Ivan, na sreću, jeste.

- Jedan Grk je imao stiropor za plivanje koji se vezuje za ruku kao pomoćno sredstvo, pitao sam ga da uzmem to, zavezao oko ruke i otplivao ponovo nekih 30 metara od obale, do mesta gde su bili prethodno ovi dečaci. Talasi su bili baš veliki, žena je već potonula, samo se trudila da drži dete iznad vode koliko je mogla. Sve vreme joj je glava bila ispod vode, zbog čega nije mogla da viče - opisuje dramu Ivan.

Kada je stigao do nje, on joj je dodao stiropor kako bi se održala na površini.

- Počela je da kašlje jer se nagutala vode, u tom trenutku moja supruga je počela da vrišti, njen suprug je to primetio, doplivao je i uzeo devojčicu. Držao sam ženu sve vreme jer nije imala snage. Kako nas poklopi talas, njoj ovaj stiropor ispadne iz ruke. Uhvatio sam je i polako uspeo da je dovučem do plićaka. Baš je bilo strašno. Srećom, posle toga svi su ozbiljno shvatili situaciju i više niko nije ulazio u vodu - veli Ivan.

Ljudi kojima je pomogao su mu se zahvaljivali, pitajući da li mogu nešto da učine za njega i njegovu porodicu.

- Meni je bilo drago samo što su svi dobro. Hvala Bogu, sve se srećno završilo, ali je bilo baš srećno - dodaje on.

Posebno velika sreća u celoj situaciji je bilo to što je Ivan vrsni plivač. Pitanje je kako bi se drama okončala da je na njegovom mestu bio neko s manje iskustva u vodi.

- Rekreativno dosta plivam na bazenu Čair u Nišu, a idem i na štafetne triatlone sa kompanijom u kojoj radim kao programer. Ja plivam, kolega vozi bicikl, a treći kolega trči i tako se takmičimo već godinama. Plivam i duge distance od po pet ili 10 kilometara. Na takmičenjima triatlona plivam na Srebrnom jezeru gde ima i virova - poverava se Ivan.

No, situacija u kojoj se našao, bila je dramatična i za tako iskusnog plivača kao što je on.

- Talasi su bili ogromni i jaki, ti odeš jedan metar on te vrati dva metra unazad a nemaš gde da se osloniš jer je dubina tri metra. U prvim trenucima sam se osećao nemoćno, kada sam pokušavao da plivam, a ne mogu. Bio sam smiren, što je najbitnije u takvim situacijama. Kada sam došao do dečaka, procenio sam da je najbolje da se održavamo na vodi dok ne dođe pomoć, jer je pored mene bila i moja ćerkica sa mišićima za plivanje, a nisam imao pomoćno sredstvo. Ova žena se uspaničila i zato se nagutala vode, jer je pokušavala da pliva. Ali je nemoguće u takvim trenucima da se boriš sa talasima. Ona je sve više i više energije ulagala da održi dete iznad vode, a sve više i više je gutala vodu i počela je da se davi jer nije imala snage da se održi na vodi. Srećom, sve se dobro završilo - zaključuje Ivan.

On je upozorio sve turiste koji letuju u ovom delu Sitonije da posebno obrate pažnju kada duvaju vetrovi jer talasi mogu biti jaki i nepredvidivi.

Heroj iz Beograda se utopio dok je spasavao čoveka

Podsetimo, Beograđanin Goran Komazec (56) tragično je izgubio život na poznatoj plaži u Sartiju 10. avgusta, na grčkom poluostrvu Halkidiki, nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, pokušao da pomogne muškarcu kog je snažna morska struja odvlačila od obale.

Tragedija se dogodila dok je Goran na plaži bio sa suprugom i maloletnim sinom. U jednom trenutku začuo se vapaj za pomoć, a kupača je jaka morska struja počela da udaljava od obale. Prema nezvaničnim informacijama, Goranovo srce nije izdržalo napor i nagli ulazak u hladnu, uzburkanu vodu. Pretpostavlja se da je došlo do srčanog zastoja, ali će tačan uzrok smrti biti poznat nakon obdukcije.