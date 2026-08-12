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Porodica iz Srbije doživela je pravu dramu tokom letovanja u Nea Plagiji na Halkidikiju, kada je njihovo sedmogodišnje dete umalo stradalo u moru. Dečak je skliznuo sa dušeka, a kako nije dobro plivao, počeo je da se bori da održi glavu iznad vode. Na sreću, dvojica spasilaca reagovala su munjevito i izvukla ga na obalu.

Kako je objavljeno u Fejsbuk grupi "Grčka info“, incident se dogodio oko 12.15 časova, kada su spasioci Konstantinos Tsaganos i Jorgos Dipnoudis primetili porodicu udaljenu oko 40 metara od obale.

Dete je u jednom trenutku palo sa dušeka u vodu, nakon čega su roditelji pozvali pomoć. Spasioci su odmah ušli u more sa propisanom spasilačkom opremom i za svega nekoliko sekundi stigli do deteta.

- Uz pomoć spasilačke bove i odgovarajućeg sigurnosnog hvata izvukli smo dete do obale, gde mu je odmah pružena prva pomoć. Provereni su svi vitalni parametri i utvrđeno je da ima ubrzan rad srca. Dali smo mu čist kiseonik i dete se za relativno kratko vreme vratilo u normalno stanje - naveo je Tsaganos.

Sedmogodišnjak je nakon toga više od sat vremena ostao pod nadzorom spasilaca, kako bi se pratilo njegovo stanje i utvrdilo da više nije u opasnosti.

O incidentu je obaveštena nadležna Lučka kapetanija Nea Mudanje, a na lice mesta stigla je i patrola radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Spasilac je nakon intervencije uputio apel roditeljima da budu posebno oprezni i da decu u moru nikada ne ostavljaju bez stalnog nadzora.

- Želeo bih da apelujem na sve roditelje da njihova deca uvek koriste odgovarajuća sredstva za održavanje na vodi - prsluke za spasavanje koji imaju penasti materijal i reflektujuće elemente. Ovo dete nije imalo nikakav prsluk za spasavanje i nije dobro plivalo, kako su nam roditelji kasnije rekli - rekao je Tsaganos.

On je posebno upozorio da roditeljska pažnja mora biti neprekidna, jer se situacija u vodi može promeniti za svega nekoliko sekundi.