Slušaj vest

Posle dana ekstremnih vrućina, veći deo Srbije danas očekuje kratkotrajno osveženje, ali će istovremeno biti i nestabilno vreme, uz lokalne pljuskove i grmljavinske nepogode. Najizraženiji pad temperature očekuje se na severu i zapadu zemlje, dok će se u pojedinim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme.

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), intenzitet toplotnog talasa slabi u Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu, Šumadiji, Pomoravlju i zapadnoj Srbiji. Zbog toga je upozorenje na visoke temperature u ovim oblastima spušteno na žuti nivo.

U tim delovima zemlje danas se očekuju maksimalne temperature od 29 do 34 stepena, što predstavlja primetno olakšanje u odnosu na prethodne dane.

Ipak, pad temperature neće značiti i potpuno smirivanje vremena. Zbog povećane nestabilnosti, pojedine krajeve mogu zahvatiti lokalni pljuskovi sa grmljavinom, pa meteorolozi upozoravaju na mogućnost naglih promena vremena tokom dana.

Građanima se savetuje da, uprkos nešto nižim temperaturama, nastave da prate najnovije prognoze, naročito ukoliko planiraju boravak na otvorenom. U slučaju grmljavinskih nepogoda, posebno treba biti oprezan na otvorenom prostoru, u blizini vode i na nezaštićenim mestima.

Foto: Shutterstock

Zahlađenje na Preobraženje

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavio je da će veća promena vremena uslediti oko praznika Preobraženje, 19. avgusta.

- Promena vremena biće oko Preobraženja oko 19. avgusta. Oko 20. i nekog avgusta biće i kiše - najavio je Ristić i ocenio da se polako završava ovaj pretopli period, te ćemo do kraja avgusta na svaka dva tri dana imati temperature oko 35 stepeni Celzijusa.

- Posle toga, u trećoj dekadi avgusta temperature će ići oko 26 do 31 stepeni Celzijusa. Imaćemo i Miholjsko leto, septembar prema trenutnim vremenskim modelima biće topao.

Narandžasto upozorenje za jug i istok

I pored zahlađenja na severu zemlje, istočna, jugoistočna, jugozapadna Srbija i Kosovo i Metohija i dalje se nalaze pod uticajem veoma toplog vazduha. Zbog toga je u ovim regionima na snazi narandžasti meteoalarm, a maksimalne temperature na jugu i istoku zemlje danas mogu dostići i do 36 stepeni.

RHMZ je za danas upozorio na opasno vreme u:

Istočnoj Srbiji

Jugoistočnoj Srbji

Kosovu i Metohiji

- Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe - navode iz RHMZ.

Meteoalarm 12. avgust Foto: RHMZ Printscreen

Gde je vreme danas potecijalno opasno: Bačka

Banat

Srem

Beograd

Zapadna Srbija

Šumadija

Pomoravlje

Jugozapadna Srbije

- Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - objasnili su.

Stižu i grmljavinske nepogode

RHMZ je izdao i upozorenje na grmljavinske nepogode na istoku i jugoistoku zemlje. U ovim krajevima je upaljen i žuti alarm za grmljavinu, što ukazuje na mogućnost lokalnih pljuskova i nepogoda. U brdsko-planinskim predelima retka pojava kratkotrajne kiše moguća je tek ponegde.