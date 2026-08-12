"Dotoci su na istorijskom minimumu" U Gornjem Milanovcu na snazi restrikcije vode, oglasio se Direktor JKP za Kurir
U Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi restrikcije vode, uvedene u ponedeljak zbog nenamenske i prekomerne potrošnje, usled koje su građani na višim delovima grada ostajali bez vode. Situaciju dodatno otežava sve niži vodostaj reke Rzav, odakle se vodom snabdeva čitav Moravički okrug. Potrošači u Gornjem Milanovcu podeljeni su u dve grupe, koje naizmenično po 12 sati ostaju bez vode.
Da li će i na koji način distributer vode u ovom gradu stanovištvu pomoći da prevaziđe krizu sa vodom, za emisiju "Redakcija", govorio je Ivan Lazić - direktor JKP Gornji Milanović.
- Pre svega, želim da zahvalim građanima opštine Gornji Milanovac na razumevanju i toleranciji koju pokazuju. Opština Gornji Milanovac u poslednjih 15 dana beleži, s jedne strane, smanjen dotok vode iz pravca Rzava i Banjana. Što se tiče samog Rzava, mi kao učesnici imamo 12 odsto učešća, odnosno pripada nam 12 odsto ukupne količine vode koju Rzav proizvede. Te količine u ovom periodu nisu bile dovoljne, dok je potrošnja bila, iracionalna. Tokom većeg dela godine, nekih 300 do 310 dana, opštini Gornji Milanovac dovoljno je između 100 i 110 litara vode u sekundi - počeo je Lazić.
Grad podeljen zbog nestašice
Kako je istakao, zbog nedovoljnog dotoka i velike potrošnje uveden je režim po kojem se građani smenjuju u snabdevanju vodom, uz dodatne mere štednje.
- U poslednjih 15 dana ni 150 litara u sekundi nije bilo dovoljno. Zbog toga smo uveli restriktivni režim i grad podelili u dve grupe - jedna grupa vodu ima od 6 do 18 časova, a druga od 18 do 6 časova. Ceo dan i juče smo bili u tom režimu i on je pokazao da može da obezbedi da svi građani imaju vodu. Što se tiče perionica i servisa za pranje tepiha, oni nisu veliki potrošači, ali je ta mera doneta više na stimulativan način - da se građani koji nemaju vodu ne provociraju dodatnom potrošnjom, odnosno pranjem vozila i tepiha - kaže on.
Kako je novinarka Kurir televizije Gordana Injac podsetila, jutros je pristigla informacija da pojedini građani u višim zonama, kada voda stigne, ne dobijaju vodu još nekoliko sati. Na pitanje šta je razlog, direktor JKP Gornji Milanovac je odgovorio:
- Razlog je u tome što je vodovodni sistem veoma složen, sa dugom cevovodnom mrežom i rezervoarima koji su međusobno udaljeni. To nije sistem poput elektroenergetskog, gde se nakon uključivanja struja vrlo brzo nađe kod krajnjeg korisnika. Vodi je potrebno vreme da stigne do potrošača, a pritom mora da se prevaziđe i problem istakanja, odnosno velike potrošnje u nižim zonama. Ono što je karakteristično za ovaj period jeste da su se građani snašli i obezbedili privatne rezerve, neke od jednog kubika pa i više. Samo punjenje tih rezervi, uz istovremeno zalivanje, onemogućava da voda brzo stigne do građana koji žive na najvišim nadmorskim visinama.
Novinarka Kurira ukazala je na to da se Gornji Milanovac, za razliku od Čačka, Lučana, Požege i Arilja, suočava sa restrikcijama iako se svi ovi gradovi snabdevaju iz istog vodosistema, a da li će zbog teške situacije ponovo biti zatražena pomoć vojske i cisterni, Lazić je otkrio:
- Svakako ćemo tražiti svu dostupnu pomoć. Ne očekujem da ove mere traju dugo, imajući u vidu hidrološku situaciju, najdalje do kraja avgusta. Nadamo se da će se vremenske prilike promeniti i da će vodotokovi dobiti potrebnu količinu vode za preradu. Gornji Milanovac nije prvi put u ovoj situaciji. Nije samo iracionalna potrošnja uticala na uvođenje restrikcija. Milanovačka privreda je dosta oslonjena na javni sistem vodosnabdevanja i ovom prilikom želeo bih da zahvalim kompanijama Kansai Helios, Metalac i drugim kompanijama koje su u prethodnom periodu odgovorno postupale kada je reč o potrošnji vode. Što se tiče proizvodnje vode, ona je tolika kolika jeste. Dotoci su na istorijskom minimumu i sve ono što možemo da zahvatimo i proizvedemo, dajemo građanima za dalje korišćenje - za Kurir televiziju, zaključio je Lazić.
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