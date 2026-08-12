Slušaj vest

U Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi restrikcije vode, uvedene u ponedeljak zbog nenamenske i prekomerne potrošnje, usled koje su građani na višim delovima grada ostajali bez vode. Situaciju dodatno otežava sve niži vodostaj reke Rzav, odakle se vodom snabdeva čitav Moravički okrug. Potrošači u Gornjem Milanovcu podeljeni su u dve grupe, koje naizmenično po 12 sati ostaju bez vode.

Da li će i na koji način distributer vode u ovom gradu stanovištvu pomoći da prevaziđe krizu sa vodom, za emisiju "Redakcija", govorio je Ivan Lazić - direktor JKP Gornji Milanović.

- Pre svega, želim da zahvalim građanima opštine Gornji Milanovac na razumevanju i toleranciji koju pokazuju. Opština Gornji Milanovac u poslednjih 15 dana beleži, s jedne strane, smanjen dotok vode iz pravca Rzava i Banjana. Što se tiče samog Rzava, mi kao učesnici imamo 12 odsto učešća, odnosno pripada nam 12 odsto ukupne količine vode koju Rzav proizvede. Te količine u ovom periodu nisu bile dovoljne, dok je potrošnja bila, iracionalna. Tokom većeg dela godine, nekih 300 do 310 dana, opštini Gornji Milanovac dovoljno je između 100 i 110 litara vode u sekundi - počeo je Lazić.

524075_260812.00_27_43_06.Still001.jpg
Ivan Lazić - direktor JKP Gornji Milanović Foto: Kurir Televizija

Grad podeljen zbog nestašice

Kako je istakao, zbog nedovoljnog dotoka i velike potrošnje uveden je režim po kojem se građani smenjuju u snabdevanju vodom, uz dodatne mere štednje.

- U poslednjih 15 dana ni 150 litara u sekundi nije bilo dovoljno. Zbog toga smo uveli restriktivni režim i grad podelili u dve grupe - jedna grupa vodu ima od 6 do 18 časova, a druga od 18 do 6 časova. Ceo dan i juče smo bili u tom režimu i on je pokazao da može da obezbedi da svi građani imaju vodu. Što se tiče perionica i servisa za pranje tepiha, oni nisu veliki potrošači, ali je ta mera doneta više na stimulativan način - da se građani koji nemaju vodu ne provociraju dodatnom potrošnjom, odnosno pranjem vozila i tepiha - kaže on.

Kako je novinarka Kurir televizije Gordana Injac podsetila, jutros je pristigla informacija da pojedini građani u višim zonama, kada voda stigne, ne dobijaju vodu još nekoliko sati. Na pitanje šta je razlog, direktor JKP Gornji Milanovac je odgovorio:

- Razlog je u tome što je vodovodni sistem veoma složen, sa dugom cevovodnom mrežom i rezervoarima koji su međusobno udaljeni. To nije sistem poput elektroenergetskog, gde se nakon uključivanja struja vrlo brzo nađe kod krajnjeg korisnika. Vodi je potrebno vreme da stigne do potrošača, a pritom mora da se prevaziđe i problem istakanja, odnosno velike potrošnje u nižim zonama. Ono što je karakteristično za ovaj period jeste da su se građani snašli i obezbedili privatne rezerve, neke od jednog kubika pa i više. Samo punjenje tih rezervi, uz istovremeno zalivanje, onemogućava da voda brzo stigne do građana koji žive na najvišim nadmorskim visinama.

puls clean.01_40_44_16.Still003.jpg
Foto: Kurir Televizija

Novinarka Kurira ukazala je na to da se Gornji Milanovac, za razliku od Čačka, Lučana, Požege i Arilja, suočava sa restrikcijama iako se svi ovi gradovi snabdevaju iz istog vodosistema, a da li će zbog teške situacije ponovo biti zatražena pomoć vojske i cisterni, Lazić je otkrio:

- Svakako ćemo tražiti svu dostupnu pomoć. Ne očekujem da ove mere traju dugo, imajući u vidu hidrološku situaciju, najdalje do kraja avgusta. Nadamo se da će se vremenske prilike promeniti i da će vodotokovi dobiti potrebnu količinu vode za preradu. Gornji Milanovac nije prvi put u ovoj situaciji. Nije samo iracionalna potrošnja uticala na uvođenje restrikcija. Milanovačka privreda je dosta oslonjena na javni sistem vodosnabdevanja i ovom prilikom želeo bih da zahvalim kompanijama Kansai Helios, Metalac i drugim kompanijama koje su u prethodnom periodu odgovorno postupale kada je reč o potrošnji vode. Što se tiče proizvodnje vode, ona je tolika kolika jeste. Dotoci su na istorijskom minimumu i sve ono što možemo da zahvatimo i proizvedemo, dajemo građanima za dalje korišćenje - za Kurir televiziju, zaključio je Lazić.

04:03
Voda će se deliti do kraja avgusta? Direktor JKP Gornji MIlanovac o dramatičnoj situaciji sa vodom: "Dotoci su na istorijskom minimumu" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoNajbolje etno selo jugoistočne Evrope - Babina reka! Mesto gde svaka kuća priča priču, a svaki zalogaj nosi ukus prošlosti... Čuveni pesnik redovno je dolazio!
SA-ZIKOM-PO-SRBIJI-S02-EP06-Babi.00_10_10_12.Still005.jpg
DruštvoBeograđanka otišla na sahranu u Kragujevac pa doživela veliku neprijatnost: Ladno me je prodavačica klepila! Videla je priliku i uradila ovo!
screenshot-20240428-115213.jpg
DruštvoIgralište kraj crkve u Požegi nestalo u plamenu - građani vidno uznemireni! Predsednik opštine upozorava da ovo nije slučajnost: "Nije planulo samo od sebe!"
puls clean.01_22_38_08.Still008.jpg
DruštvoKrupanj pamti herojski otpor naših predaka: Obeleženo 110 godina od bitke na Mačkovom kamenu
Predsednik opstine Krupanj Mladen Stefanovic
DruštvoOd sutra obavezne zimske gume: Iz MUP podsećaju da od 1. novembra važi ovo pravilo i objašnjavaju zašto je to važno!
0509-stockphotosetwintertiresrimofsnowflakeshapeisolatedonwhitebackgroundd334386530.jpg
DruštvoMisteriozna pojava na nebu iznad Sremske Mitrovice!: Nebo se podelilo na pola, oblaci deluju kao da će sve da progutaju! FOTO
profimedia0347240831.jpg