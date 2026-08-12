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U Gornjem Milanovcu i dalje su na snazi restrikcije vode, uvedene u ponedeljak zbog nenamenske i prekomerne potrošnje, usled koje su građani na višim delovima grada ostajali bez vode. Situaciju dodatno otežava sve niži vodostaj reke Rzav, odakle se vodom snabdeva čitav Moravički okrug. Potrošači u Gornjem Milanovcu podeljeni su u dve grupe, koje naizmenično po 12 sati ostaju bez vode.

Da li će i na koji način distributer vode u ovom gradu stanovištvu pomoći da prevaziđe krizu sa vodom, za emisiju "Redakcija", govorio je Ivan Lazić - direktor JKP Gornji Milanović.

- Pre svega, želim da zahvalim građanima opštine Gornji Milanovac na razumevanju i toleranciji koju pokazuju. Opština Gornji Milanovac u poslednjih 15 dana beleži, s jedne strane, smanjen dotok vode iz pravca Rzava i Banjana. Što se tiče samog Rzava, mi kao učesnici imamo 12 odsto učešća, odnosno pripada nam 12 odsto ukupne količine vode koju Rzav proizvede. Te količine u ovom periodu nisu bile dovoljne, dok je potrošnja bila, iracionalna. Tokom većeg dela godine, nekih 300 do 310 dana, opštini Gornji Milanovac dovoljno je između 100 i 110 litara vode u sekundi - počeo je Lazić.

Ivan Lazić - direktor JKP Gornji Milanović Foto: Kurir Televizija

Grad podeljen zbog nestašice

Kako je istakao, zbog nedovoljnog dotoka i velike potrošnje uveden je režim po kojem se građani smenjuju u snabdevanju vodom, uz dodatne mere štednje.

- U poslednjih 15 dana ni 150 litara u sekundi nije bilo dovoljno. Zbog toga smo uveli restriktivni režim i grad podelili u dve grupe - jedna grupa vodu ima od 6 do 18 časova, a druga od 18 do 6 časova. Ceo dan i juče smo bili u tom režimu i on je pokazao da može da obezbedi da svi građani imaju vodu. Što se tiče perionica i servisa za pranje tepiha, oni nisu veliki potrošači, ali je ta mera doneta više na stimulativan način - da se građani koji nemaju vodu ne provociraju dodatnom potrošnjom, odnosno pranjem vozila i tepiha - kaže on.

Kako je novinarka Kurir televizije Gordana Injac podsetila, jutros je pristigla informacija da pojedini građani u višim zonama, kada voda stigne, ne dobijaju vodu još nekoliko sati. Na pitanje šta je razlog, direktor JKP Gornji Milanovac je odgovorio:

- Razlog je u tome što je vodovodni sistem veoma složen, sa dugom cevovodnom mrežom i rezervoarima koji su međusobno udaljeni. To nije sistem poput elektroenergetskog, gde se nakon uključivanja struja vrlo brzo nađe kod krajnjeg korisnika. Vodi je potrebno vreme da stigne do potrošača, a pritom mora da se prevaziđe i problem istakanja, odnosno velike potrošnje u nižim zonama. Ono što je karakteristično za ovaj period jeste da su se građani snašli i obezbedili privatne rezerve, neke od jednog kubika pa i više. Samo punjenje tih rezervi, uz istovremeno zalivanje, onemogućava da voda brzo stigne do građana koji žive na najvišim nadmorskim visinama.

Foto: Kurir Televizija

Novinarka Kurira ukazala je na to da se Gornji Milanovac, za razliku od Čačka, Lučana, Požege i Arilja, suočava sa restrikcijama iako se svi ovi gradovi snabdevaju iz istog vodosistema, a da li će zbog teške situacije ponovo biti zatražena pomoć vojske i cisterni, Lazić je otkrio:

- Svakako ćemo tražiti svu dostupnu pomoć. Ne očekujem da ove mere traju dugo, imajući u vidu hidrološku situaciju, najdalje do kraja avgusta. Nadamo se da će se vremenske prilike promeniti i da će vodotokovi dobiti potrebnu količinu vode za preradu. Gornji Milanovac nije prvi put u ovoj situaciji. Nije samo iracionalna potrošnja uticala na uvođenje restrikcija. Milanovačka privreda je dosta oslonjena na javni sistem vodosnabdevanja i ovom prilikom želeo bih da zahvalim kompanijama Kansai Helios, Metalac i drugim kompanijama koje su u prethodnom periodu odgovorno postupale kada je reč o potrošnji vode. Što se tiče proizvodnje vode, ona je tolika kolika jeste. Dotoci su na istorijskom minimumu i sve ono što možemo da zahvatimo i proizvedemo, dajemo građanima za dalje korišćenje - za Kurir televiziju, zaključio je Lazić.

04:03 Voda će se deliti do kraja avgusta? Direktor JKP Gornji MIlanovac o dramatičnoj situaciji sa vodom: "Dotoci su na istorijskom minimumu" Izvor: Kurir televizija

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