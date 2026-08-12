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Kažu da priroda ponekad pronađe put i do mesta na kojima je najmanje očekujemo. Upravo takav nesvakidašnji prizor zabeležen je u Idvoru, gde je roda mirno zakoračila u Hram Svetih Blagovesti i na trenutak postala neobičan gost svetinje.

Bez buke i nemira, ptica je mirno ušla u prostor hrama, stvarajući prizor koji je odmah privukao pažnju prisutnih. Susret prirode i svetinje mnogima je bio lep i gotovo nestvaran prizor – onaj koji se ne viđa svakog dana.

Snimak rode u hramu tako je postao više od neobične scene. U njenom pojavljivanju ljudi su pronašli različita značenja, a među njima se najčešće izdvajaju mir, čistota i blizina prirode Bogu.

Šta simbolizuje roda?

Roda je ptica koja vekovima zauzima posebno mesto u narodnoj simbolici. Budući da se svake godine vraća na isto područje i često gradi gnezdo u blizini kuća, povezuje se sa domom, porodicom, povratkom i novim životom.

U narodnim verovanjima roda se često smatra dobrim znakom. Njeno pojavljivanje u blizini kuće povezivalo se sa srećom, napretkom i blagostanjem porodice, dok je dolazak rode u proleće simbolizovao novi početak.

Roda zauzima posebno mesto u simbolici i zbog svog odnosa prema mladuncima. Briga o potomstvu i privrženost gnezdu učinili su je simbolom porodice, roditeljske ljubavi i sigurnog doma.

Zbog belog perja, roda se može doživeti i kao simbol čistote i nevinosti, dok njen miran let i dostojanstveno držanje često bude asocijacije na spokoj i slobodu.

"Roda okrenula kljun ka krstu"

Jedan od korisnika X-a podelio je ovaj nesvakidašnji prizor sa pratiocima i istakao posebno zanimljiv trenutak kada je roda okrenula kljun ka krstu. Kako navodi, taj momenat ima posebnu simboliku.

"Usmeravanje kljuna (koji je za pticu glavno oruđe komunikacije i opstanka) ka krstu tumači se kao poklonjenje i ukazivanje na izvor života. Pošto je krst pobedio smrt, roda (koja je i sama simbol vaskrsenja) nepogrešivo 'pokazuje' gde leži pobeda nad propadljivošću. Centar krsta (gde se ukrštaju vertikala i horizontala) predstavlja Hrista – tačku gde se spajaju nebo i zemlja, božansko i ljudsko", naveo je korisnik nekadašnjeg Tvitera.

Roda i svetinja – simbolika prizora

Upravo zbog svega što roda predstavlja u narodnoj simbolici, njen ulazak u hram mnogi mogu doživeti kao posebno lep prizor.

Važno je, međutim, napomenuti da ne postoji zvanično crkveno pravilo prema kojem ulazak rode u hram predstavlja određenu poruku ili predskazanje. Takva tumačenja pripadaju narodnoj simbolici i ličnom doživljaju, a ne zvaničnom učenju Crkve. Ipak, spoj svetinje i ptice koja se tradicionalno povezuje sa porodicom, mirom i novim životom prirodno je probudio emocije kod onih koji su videli ovaj prizor.

Hram Svetih Blagovesti u Idvoru tako je na trenutak postao mesto jednog sasvim neobičnog susreta – čoveka, svetinje i prirode. Roda je došla, zastala i otišla svojim putem, ali je za sobom ostavila prizor koji će mnogi zapamtiti upravo zbog njegove jednostavnosti.

Jer, ponekad nije potrebno mnogo da jedan običan trenutak postane poseban. Dovoljno je da se priroda pojavi tamo gde je najmanje očekujemo.