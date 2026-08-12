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Retka su letovališta u kojima istorija nije rezervisana samo za muzeje, već postaje deo svakodnevne šetnje. Upravo je takav Side – savremeni turistički centar izrastao uz ostatke antičkog grada, gde se kamene ulice, rimski teatar i drevni hramovi prirodno prepliću sa restoranima, prodavnicama i obalom Mediterana. Poseban simbol grada predstavlja Apolonov hram, čiji se monumentalni stubovi uzdižu tik uz more i stvaraju jedan od najprepoznatljivijih prizora Turske rivijere, naročito u vreme zalaska sunca.

Foto: Promo

Side podjednako privlači ljubitelje istorije, porodice sa decom i sve one koji žele bezbrižan odmor uz more. U njegovoj blizini nalazi se i Manavgat, poznat po istoimenoj reci i vodopadima, pa se dani provedeni na plaži lako mogu upotpuniti izletima i upoznavanjem prirodnih i kulturnih znamenitosti ovog dela Antalijske regije. U mestu Titreyengöl, oko pet kilometara od centra Sidea i približno isto toliko od Manavgata, smešten je Asteria Collection Side 5★ (ex Amara Family Resort) Reč je o porodičnom hotelu koji objedinjuje Ultra All Inclusive uslugu, bazene, restorane i raznovrsne zabavne aktivnosti za goste svih uzrasta. Od aerodroma u Antaliji udaljen je oko 65 kilometara.

Foto: Promo

Hotel je otvoren 1989. godine, a poslednji put renoviran tokom 2019. i 2020. godine. Prostire se na površini od 56.000 m², dok kompleks čine glavna zgrada i nekoliko aneks objekata sa različitim kategorijama smeštaja. Gostima su na raspolaganju nekoliko bazena, spa centar, dva à la carte restorana i nekoliko barova. Hotelska peščano-šljunkovita plaža udaljena je oko 300 metara od kompleksa. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu uključeni su u cenu boravka, pa gosti mogu da uživaju podjednako u odmoru uz more i sadržajima pored hotelskih bazena.

Foto: Promo

Smeštajne jedinice raspoređene su u glavnoj i aneks zgradama, a opremljene klima-uređajem, SAT televizorom, mini-barom, telefonom, fenom za kosu, setom za pripremu čaja i kafe, kao i balkonom ili francuskim balkonom. Gostima su na raspolaganju Standard, Hotel Room, Hotel Room Superior, Family Room, Collection Standard i Collection Suite kategorije, prilagođene različitim potrebama i broju putnika. Korišćenje telefona, sefa i interneta, kao i ostale usluge van koncepta, dodatno se plaćaju. Ultra All Inclusive koncept obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu, uz samoposluživanje i raznovrstan izbor jela prema hotelskim pravilima. Tokom dana ponudu upotpunjuju užine na različitim lokacijama, sladoled, kolači i palačinke. Gostima su dostupna i dva à la carte restorana – turski i internacionalni. Jedan od njih moguće je koristiti jednom tokom boravka bez doplate, uz obaveznu prethodnu rezervaciju. Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, sveže ceđeni sokovi, flaširana pića i ostale usluge van hotelskog koncepta dodatno se plaćaju.

Foto: Promo

Posebna pažnja posvećena je najmlađim gostima. Dečiji klub namenjen je uzrastu od četiri do dvanaest godina, dok mini-disko, igralište, dva dečija bazena i bazen sa toboganima upotpunjuju svakodnevnu zabavu. Programi i sadržaji prilagođeni su različitim uzrastima, pa najmlađi gosti mogu da uživaju u igri i organizovanim aktivnostima, dok roditelji vreme mogu provesti na plaži ili uz druge hotelske sadržaje. Ljubiteljima aktivnog odmora na raspolaganju su bazen sa toboganima, relax bazen, zatvoreni bazen, odbojka na plaži, tenis, aerobik, vaterpolo, stoni tenis, pikado i boćanje. Određenim danima organizuju se muzika uživo i večernji animacioni programi, dok su sportovi na vodi, osvetljenje teniskog terena i korišćenje sportske opreme dostupni uz doplatu. Za trenutke odmora gostima su na raspolaganju sauna i fitness centar. Korišćenje turskog kupatila, masaže, tretmani nege lica i tela, piling i ostale spa usluge dodatno se plaćaju.

Foto: Promo

Asteria Collection Side 5★(ex Amara Family Resort) predstavlja odličan izbor za porodice koje žele da spoje Ultra All Inclusive uslugu, bogate sadržaje za decu i blizinu istorijskih znamenitosti Sidea. Zahvaljujući raznovrsnim smeštajnim jedinicama, bazenima, peščano-šljunkovitoj plaži i brojnim aktivnostima za sve generacije, hotel pruža odlične uslove za sadržajan i bezbrižan odmor na turskoj obali Mediterana. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele da svoju rezervaciju obave online uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba.