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Gospojinski post, jedan od četiri velika posta u pravoslavnom kalendaru, počinje 14. avgusta i traje do praznika Uspenja Presvete Bogorodice - Velike Gospojine, 28. avgusta. Uoči početka posta, veroučiteljka Andrea Kereš podelila je sa svojim pratiocima praktičan vodič kroz njegov smisao, podsećajući da post nije samo odricanje od određene hrane, već pre svega prilika za unutrašnju promenu, smirenje i približavanje Bogu.

U svojoj objavi na Instagramu posebno ističe da Gospojinski post ima poseban karakter i da ga ne bi trebalo doživljavati kao teret, već kao izraz ljubavi prema Presvetoj Bogorodici.

- Gospojinski post traje od 14. do 28. avgusta i završava se praznikom Uspenja Presvete Bogorodice. Postimo u njenu čast, sa ljubavlju prema njoj koja se neprestano moli za nas - navela je veroučiteljka.

Ona podseća i na jednu činjenicu koja mnogima može biti dodatni podstrek - Gospojinski post je najkraći od četiri velika godišnja posta.

- Post ne traje zauvek (ovaj je čak i najkraći od 4 velika posta), ali plodovi koje donosi i te kako mogu - poručuje Andrea.

Post nije samo promena jelovnika

Foto: Printscreen/Instagram

U svom priručniku veroučiteljka izdvaja pet razloga zbog kojih, kako navodi, vredi prihvatiti post kao priliku za duhovni rad. Prvi se odnosi na potrebu da usporimo i makar na trenutak izađemo iz svakodnevne jurnjave.

- Post je prilika da zastaneš, osloniš se na tišinu i čuješ sebe i Boga - navodi Andrea.

Drugi razlog koji izdvaja jeste čišćenje misli. Kako objašnjava, suština posta ne može da se svede samo na ono što se nalazi na tanjiru.

- Da očistiš misli. Ne samo stomak, već i dušu - od anksioznosti, zavisti, nemira i buke. Post resetuje unutrašnji svet - ističe ona.

Posebno zanimljiv deo njenog vodiča odnosi se na savremeni način života i društvene mreže, gde se često prikazuje samo ono što želimo da drugi vide.

Andrea smatra da post pruža priliku da čovek pogleda u sebe bez ulepšavanja.

- Da zastaneš i vidiš gde si - bez filtera. Da započneš iskren dijalog sa sobom i Bogom koji je često neprijatan, ali oslobađa jer vodi do iskrene Ispovesti - navodi veroučiteljka.

Kao četvrti razlog ona navodi obnovu snage, naglašavajući da odricanje od mrsne hrane ne treba posmatrati isključivo kao gubitak.

- Da obnoviš snagu. Tokom posta nismo na gubitku jer se opraštamo od mrsne hrane, nego obnavljamo dušu i telo koje nose teret prejedanja, rasplinutosti i stalnog jurcanja - napisala je Andrea.

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Peti najvažniji razlog

Peti i najvažniji razlog koji izdvaja jeste približavanje Bogu. Prema njenim rečima, post ne bi trebalo da bude nešto što čovek radi samo zato što "mora", već lična odluka i želja za duhovnim približavanjem.

- Da budeš bliže Bogu. Ne zato što "moraš", nego zato što želiš da upoznaš Onoga koji je izvor tvog postojanja i Koji je uvek uz tebe - čak i kada toga nismo svesni - navodi ona.

Kako dodaje, post je prilika da čovek postane svesniji svoje vere i da se, kako kaže, „susretne sa Hristom kroz Svetu Tajnu Pričešća“.

Za mnoge vernike početak posta donosi i pitanje da li će uspeti da istraju. Andrea upravo zbog toga šalje poruku ohrabrenja onima koji se dvoume.

- Nemoj da razmišljaš "da li ja to mogu?". Možeš, dan po dan, kao i za sve drugo u životu - nije stvar motivacije nego odluke i discipline koja se postom uči i učvršćuje. A Bog vidi svaki trud kada je iskren“, poručuje veroučiteljka.

Na kraju svog vodiča ostavila je poruku koja, kako ističe, treba da skine pritisak sa onih koji žele da započnu ovaj period, ali se možda plaše da neće biti dovoljno istrajni.