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Prošlo je skoro 14 godina od smrti Božen Žumbor, vlasnice čuvene kozmetičke linije "Božen cosmetics", a njena životna priča i danas intrigira javnost. Iako se godinama pisalo o njenom ogromnom bogatstvu, vilama i uspešnom poslovnom carstvu, ostalo je mnogo pitanja na koja nikada nije stigao jasan odgovor.

Božen, koju su mediji svojevremeno opisivali kao jednu od najbogatijih žena regiona, iza sebe nije ostavila decu niti direktne potomke. Nakon njene smrti nasledstvo je, prema dostupnim navodima, pripalo njenoj majci, ali je ona ćerku nadživela svega godinu ili dve. Šta se potom dogodilo sa celokupnom imovinom i kome je ona na kraju pripala, ostala je svojevrsna misterija.

Od Hrvatske do Holandije, a potom i Srbije

Božen Žumbor rođena je u Koprivnici u Hrvatskoj, a odrastala je kod bake Katarine. Kasnije se preselila u Holandiju, gde je provela mladost i gde je njena porodica držala kafanu u Roterdamu.

Iako je veliki deo života provela između Hrvatske, Holandije i Srbije, upravo je u ovom delu Evrope izgradila svoje poslovno carstvo.

U Srbiju je prvi put došla 1982. godine, kada je, u ime oko sedam hiljada Jugoslovena, donela pomoć sestrama Čuljak, koje su nakon smrzavanja u snežnoj mećavi lečene na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Nakon toga počela je sve češće da dolazi u Srbiju, a posebno je zavolela Zlatibor.

Foto: Youtube Screenshot

Godine 1991. osnovala je firmu koja je postala poznata po kozmetičkim proizvodima, a posebno po preparatima za mršavljenje. "Božen cosmetics" uspešno je vodila čitavu deceniju i stekla veliko bogatstvo.

Imala je vilu na Dedinju, kao i raskošnu kuću u blizini Avale, a deo novca tokom života usmeravala je i u humanitarne svrhe.

Ljubav sa Marinkom Rokvićem koju nikada nije krunisala brakom

Privatni život Božen Žumbor bio je obavijen velom tajne. Nikada se nije udavala i nije imala dece, ali su godinama kružile priče o njenoj velikoj ljubavi sa legendarnim pevačem Marinkom Rokvićem.

Njihova priča navodno je počela u Roterdamu, gde je Marinko jedno vreme pevao u kafani Boženinih roditelja.

Kako se svojevremeno pričalo na estradi, njihova veza bila je ozbiljna, a mnogi su očekivali da će je završiti brakom. Prema rečima izvora koji je tada govorio za medije, bili su oko dve godine u vezi i Marinko joj je navodno obećao brak.

Do venčanja, međutim, nikada nije došlo.

Božen o toj ljubavi nije mnogo govorila u javnosti, zbog čega je njen odnos sa Marinkom ostao jedna od velikih tajni njenog privatnog života.

Jedan od najintimnijih i najvažnijih trenutaka u njenom životu bio je prelazak u pravoslavnu veru.

Božen se krstila u manastiru Ostrog, a svoju odluku objašnjavala je snažnim osećajem vere i poverenja u Boga.

Foto: Youtube Screenshot

- Potpuno mi je normalno da u ovakvoj situaciji pomognem ugroženima koliko to mogu jer volim ljude i verujem im, iako sam se mnogo puta opekla zbog toga. Ali ja jako verujem da je Bog na strani dobrih ljudi, zato sam i prešla u pravoslavnu veru - govorila je svojevremeno Božen.

Nakon toga, prema rečima ljudi koji su je poznavali, njen odnos prema veri postao je još snažniji.

Veliki humanitarac koji je pomagao i svojim zaposlenima

Iza slike bogate poslovne žene krila se i druga strana Božen Žumbor. Ljudi koji su je poznavali pričali su o njenoj velikoj humanosti i spremnosti da pomogne drugima.

Godinama je pomagala deci bez roditelja, staračkim domovima i bolnicama, a prema navodima ljudi iz njenog okruženja, nije zaboravljala ni zaposlene. Nekima je čak pomagala da reše stambeno pitanje i kupe stan ili kuću.

Komšije sa Avale sećale su je se sa velikim poštovanjem i govorile da su je ljudi iz kraja voleli. Njena humanost bila je poznata i širem krugu ljudi, posebno zbog brojnih pomoći koje je pružala onima kojima je bila potrebna.

Skandal sa proizvodima za mršavljenje

Ipak, njenu poslovnu karijeru obeležio je i veliki skandal.

U jednom trenutku pojavile su se informacije o navodnoj neispravnosti proizvoda za mršavljenje iz njene linije, zbog čega je proizvod određeno vreme bio povučen iz prodaje.

Foto: Kurir I Printscreen

Božen je potom dokazivala suprotno i pokušavala da demantuje navode koji su se pojavili u javnosti. Nakon svega se jedno vreme povukla iz javnosti.

Teška bolest prekinula je njen život

Godine 2012. Boženin organizam više nije mogao da izdrži. Primljena je na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu zbog povišenog krvnog pritiska, a lečila se i u Holandiji.

Ipak, bolest je uzela maha i Božen je ubrzo preminula.

Njena smrt tada je iznenadila javnost, ali i zaposlene u njenoj kompaniji. Iz uprave firme tada su saopštili da još nemaju informacije o tome šta će se dalje događati sa kompanijom i da su i sami bili zatečeni vešću o njenoj smrti.

Božen je sahranjena u rodnoj Koprivnici, u krugu najbližih. Porodica je želela da ispraćaj bude bez pompe i medijske pažnje.

Iako se družila sa brojnim estradnim zvezdama, na sahrani se, prema pisanju medija, pojavila samo Neda Ukraden, jedna od Boženinih bliskih prijateljica.

Njih dve delile su duge razgovore i važne životne trenutke, a Neda je bila među retkima koji su Božen ispratili na večni počinak.

Šta se dogodilo sa njenim milionskim bogatstvom?

Upravo posle Boženine smrti počela su pitanja o njenoj imovini.

Pošto nije imala dece, nije se udavala i bila je jedinica, dugo je ostalo nejasno ko će naslediti njeno bogatstvo. Prema dostupnim navodima, celokupno imanje i nasledstvo pripalo je njenoj majci. Međutim, majka je ćerku nadživela samo godinu ili dve, nakon čega je i sama preminula.

Tako je priča o nasledstvu ponovo dobila novu nepoznanicu.

Njena nekadašnja raskošna kuća na Avali, koju su ljudi iz kraja pamtili kao njenu oazu mira, godinama je bila prazna. Prema rečima komšija, vila je pre nekoliko godina dobila nove vlasnike, ali oni gotovo nikada ne dolaze na imanje.