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Dok se Južna Amerika suočava sa posledicama zemljotresa, u Srbiji i širom Evrope vatrogasci-spasioci danima vode borbu sa požarima. Desetine požara aktivni su širom naše zemlje, dok su pripadnici Sektora za vanredne situacije neprestano na terenu. Srpski vatrogasci učestvovali su i u međunarodnim akcijama u Španiji i Francuskoj, zajedno sa kolegama iz drugih evropskih zemalja, a nakon angažovanja u Francuskoj vratili su se u Srbiju.

Kakva je trenutno situacija na našim požarištima, gde je najkritičnije i koliko su spremne naše jedinice za nove izazove, za emisiju "Redakcija", otkrio je Nikola Maksimović - Šef odseka u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije.

- Ne bih da zvučim sarkastično, ali ovo je, uzimajući u obzir trendove koji nas prate prethodnih godina tokom vrelih letnjih meseci, već postalo redovno stanje. Jedinice su dobro popunjene. Evo, upravo je izvršena smena ljudstva na prvim požarnim linijama, na požarima na otvorenom prostoru, u zavisnosti od dinamike lokalizacije požara na terenu. Izdvojio bih dva velika požara na otvorenom prostoru. Prvi je požar u Deliblatskoj peščari, gde imamo više od 2.000 hektara zahvaćenih požarom - počeo je Maksimović.

Nikola Maksimović - Šef odseka u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Foto: Kurir Televizija

Vatrogasci danima na prvim linijama

Kako je naveo, na požarištima su angažovane brojne snage i vazdušna podrška, dok visoke temperature i suvo vreme dodatno otežavaju borbu sa vatrenom stihijom.

- Trenutno je na terenu nešto manje od 140 profesionalnih vatrogasaca i spasilaca, 117 radnika "Vojvodinašuma", kao i radnici javnih preduzeća, pripadnici Vojske Srbije, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i drugih organizacija. Juče su tokom dana na terenu dejstvovala i tri helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova, koja su imala 88 naleta iznad požarišta. Situacija je i dalje kompleksna, jer nam vremenski uslovi ne idu u prilog. Ovako visoke temperature i suvo vreme pogoduju lakom nastanku i brzom širenju požara - nastavio je.

Požar na planini Maglič kod Kraljeva zahvatio je veliki deo nepristupačnog terena, zbog čega je na njegovom gašenju angažovan veći broj pripadnika različitih službi, rekao je Maksimović.

-Takođe bih izdvojio i požar u okolini Kraljeva, na planini Maglič, gde imamo gotovo 50 vatrogasaca i spasilaca. Tamo je požar zahvatio oko 200 hektara, ali je teren veoma nepristupačan. Pored profesionalnih vatrogasaca i spasilaca, angažovani su i članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava, radnici "Srbijašuma", Koridora Srbije i drugih službi - kaže on.

Požar pod kontrolom, ali opasnost nije prošla

Nakon što je spomenuo požare kod Kraljeva i u Deliblatskoj peščari, voditeljka jutarnjeg programa na Kurir televiziji se nadovezala na vest kako je ministar Dačić rekao da je u Deliblatskoj peščari broj žarišta smanjen sa 64 na tri. U dubini šume i dalje postoje mesta koja tinjaju i, kako je rečeno, požar je sada pod kontrolom. Na pitanje da li to znači da je opasnost prošla ili jedan nagli udar vetra može ponovo da aktivira neka skrivena žarišta, Maksimović je odgovorio:

- Ne, nikako. Upravo sam rekao da nam vremenski uslovi ne idu u prilog. Vetar je jedan od ključnih faktora koji diktiraju kako će se požar razvijati. Požar jeste pod kontrolom, ali još uvek nismo proglasili njegovu lokalizaciju, tako da mnogo toga može da se promeni. Radi se o nepristupačnom i visokorizičnom terenu. Ne samo da je praktično nemoguće, već je apsolutno nemoguće prići nekim delovima tog požarišta. Zbog toga je angažovanje helikoptera od ključnog značaja u ovakvim situacijama, posebno kada nemamo padavina i kiše u ovom periodu.

Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

Konkretno, kako je istakla voditeljka, na jugu Evrope naši vatrogasci su sarađivali sa kolegama iz Španije, Francuske, Rumunije i Nemačke u borbi protiv požara i obezbeđivanju terena. Koliko je u borbi protiv požara važna međunarodna saradnja, čak i kada je situacija u našoj zemlji teška, za Kurir televiziju, odgovorio je Maksimović.

- Ne samo kada je reč o požarima, već uopšte kada govorimo o reagovanju u vanrednim situacijama. Srbija je država članica Mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Ne treba da zaboravimo da smo 2014. godine, kada su nas pogodile velike poplave, bili država koja je primala međunarodnu pomoć i kada je gotovo čitava Evropa došla da nam pomogne. Danas smo postali jedna od vodećih država koje pružaju međunarodnu pomoć upravo preko Mehanizma civilne zaštite Evropske unije.

Maksimović je istakao značaj međunarodne saradnje i podsetio na brojne akcije u kojima su srpski vatrogasci i spasioci pomagali kolegama u drugim zemljama.

- Veoma je važno da u takvim trenucima sarađujemo, što se pokazalo i dokazalo tokom prethodnih godina kroz angažovanje naših modula i timova na šumskim požarima. Imali smo i angažovanje specijalističkih timova za spasavanje iz ruševina u Albaniji, Turskoj, Bosni i Hercegovini i drugim zemljama. Nadam se da će se taj trend nastaviti, na sveopštu dobrobit svih nas - za emisiju "Redakcija", zaključio je Maksimović.

02:26 VIŠE OD 2.000 HEKTARA U PLAMENU, VATROGASCI NA PRVIM LINIJAMA! Maksimović o požarima koji ne daju vatrogascima da predahnu: "Apsolutno je nemoguće prići..." Izvor: Kurir televizija

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