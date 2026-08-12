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Za sedam dana izgorelo je oko 2.000 hektara šume i niskog rastinja. Na Stolovima, iznad sela Šošanice, nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi.

Situacija u selu Šošanica povoljnija je ovog jutra u odnosu na noć, ali požar još nije lokalizovan, javlja RTS. Kod sela Šošanica zasad je bezbedno, ali se na strmim i nepristupačnim područjima i dalje vodi bitka sa plamenom.

Vatra na suvoj travi i niskom rastinju na pojedinim mestima gotovo da se ne vidi, ali tinja ispod kamenjara i može vrlo brzo ponovo da se razbukti.

Prema podacima Sektora za vanredne situacije, požar je zahvatio više od 200 hektara trave i niskog rastinja, ali je borova šuma zaštićena. Nema ugroženih ljudi i kuća.

Helikopter Mi-17 Vojske Srbije priključio se vatrogascima i ostalima u borbi protiv požara i dejstvuje sa vedrom kapaciteta tri kubna metra.

U 50 naleta helikoptera MUP-a Srbije juče je izbačena velika količina vode, ali vetar ne dozvoljava da se požar lokalizuje. Vatrogasci, međutim, požar drže pod kontrolom i ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi, ljudima i kućama. Ovo je peti dan borbe sa požarom koji je sa Ibarske klisure prešao na Stolove.

Kurir.rs/RTS

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