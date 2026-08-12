Slušaj vest

Povodom Međunarodnog dana mladih, Ministarstvo unutrašnjih poslova podsetilo je građane na nekoliko važnih pravila koja bi svaki tinejdžer, ali i njegovi roditelji, trebalo da znaju pre nego što napravi prvi korak ka samostalnosti.

Lična dokumenta i pravila za putovanje u inostranstvo deo su svakodnevnog života mladih, ali pojedine obaveze i dalje izazivaju nedoumice, naročito kada je reč o maloletnicima.

Lična karta obavezna od 16. godine

Jedna od osnovnih stvari koju mladi treba da znaju jeste da je lična karta obavezna za državljane Srbije nakon navršenih 16 godina. To znači da tinejdžeri koji su napunili 16 godina treba da imaju važeću ličnu kartu i da je koriste kao osnovni identifikacioni dokument.

Za mlađe od 16 godina izdavanje lične karte nije obavezno, ali je moguće na zahtev roditelja ili staratelja, u skladu sa propisima.

Za put u inostranstvo potreban pasoš

Kada je reč o putovanjima van granica Srbije, osnovni dokument je pasoš, osim u slučajevima kada se za određenu državu može putovati sa ličnom kartom, u skladu sa važećim pravilima. Zbog toga roditelji pre planiranja puta treba da provere koje putne isprave su potrebne za zemlju u koju dete putuje.

Posebnu pažnju treba obratiti na rok važenja dokumenta, jer pojedine države zahtevaju da pasoš važi određeni period i nakon planiranog ulaska u zemlju.

Samostalno putovanje maloletnika

MUP je posebno podsetio na pravila koja se odnose na samostalno putovanje maloletnika.

Prema objavljenom podsetniku, za samostalno putovanje u inostranstvo pre navršenih 16 godina potrebna je saglasnost roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, u skladu sa propisanim uslovima. Zbog toga je važno da roditelji na vreme provere potrebnu dokumentaciju kako se ne bi dogodilo da dete na granici ne može da nastavi put zbog nepotpune dokumentacije.