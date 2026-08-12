Slušaj vest

Povratak sa letovanja u Grčkoj za grupu srpskih turista, među kojima je bilo i dece, pretvorio se u pravu borbu za bezbednost. Prema njihovim tvrdnjama, vozač kombija bio je toliko umoran da je prolazio kroz crveno, ignorisao upozorenja putnika, a situacija je kulminirala kod Soluna kada je, kako tvrde, zaspao za volanom. U strahu da bi neko mogao da strada, putnici su potražili pomoć makedonske policije, na šta je vozač, prema njihovom svedočenju, burno reagovao.

Koliko je umor za volanom ozbiljan problem, kako prepoznati trenutak kada vozač više nije sposoban za bezbednu vožnju, za emisiju "Redakcija", otkrio je Vladimir Simidžija, veštak i saobraćajni inženjer.

- Što se tiče umora, kada upravljate vozilom, morate biti odmorni, jer je vozilo praktično oružje koje svakodnevno odnosi živote. Nažalost, situacija je potpuno drugačija i gotovo svakog dana imamo neki problem. Sada, tokom leta, posebno su aktuelni kombiji koji prevoze putnike na relacijama Beograd-Beč, Beograd-Hrvatska, Beograd-Grčka i Beograd-Crna Gora. Kombi sa osam putničkih mesta i jednim mestom za vozača mogu da voze i vozači sa B kategorijom. Zakonodavac se nije dovoljno potrudio da uredi sistem na način koji bi sprečio ovakve situacije - rekao je Simidžija.

Vladimir Simidžija - saobraćajni inženjer Foto: Kurir Televizija

Potrebne promene u saobraćaju

Ukazao jr na potrebu za ozbiljnijim pristupom bezbednosti putnika i promenama koje bi mogle da daju bolje rezultate.

- Recimo, kada autobus iz Beograda ide za Herceg Novi, njime upravljaju dva vozača. Zašto to ne bi bio slučaj i sa kombijem? Kada imate osam putnika, imate osam života o kojima neko mora da vodi računa. To je samo jedan od detalja i ne može sam da reši problem. Onaj ko se bavi ovim problemom mora da napravi pravila koja će dati potpuno drugačije rezultate. Saobraćaj je veoma kompleksan sistem i jedna mera ne može rešiti sve probleme. Potreban je čitav skup mera, a to mogu da osmisle samo stručnjaci. Zato kažem: dajte struku struci i dajte joj zadatak i obavezu da taj problem rešava - nastavio je.

Na pitanje koji su znaci da je vozač preumoran i da mora da zaustavi vozilo, inženjer je odgovorio:

- Nažalost, vozač oseća umor, ali često nije svestan da može da zaspi. San dođe u jednom trenutku, a kada se to dogodi, svest više ne funkcioniše. Ako smo svesni da je to problem, onda mi koji uređujemo saobraćaj moramo da napravimo pravila koja će sprečiti da do takvih situacija dođe. Pominjem lični primer. Dva puta sam zaustavio kombi kojim smo moje društvo i ja išli na skijanje na Kopaonik. Rekao sam vozaču: "Ako budeš vozio tako, mi izlazimo napolje. Nama je život bitan." To što vi niste svesni koliko je vaše ponašanje rizično jeste vaš problem, ali morate da vozite drugačije. I prvi i drugi put nakon toga vožnja je bila potpuno drugačija.

Vozač kamiona Foto: Myron Standret / Alamy / Profimedia

- Dakle, i suvozač mora da reaguje zbog sopstvene bezbednosti. Ne sme da dozvoli ponašanje vozača koje ugrožava živote putnika. Imali smo i primer vozača koji je prevozio putnike iz Grčke. Bilo je mnogo znakova da je umoran, da je verovatno samo sat ili dva spavao nakon puta iz Beograda za Grčku, a zatim krenuo nazad. Verovatno je imao svoje probleme i interes da zaradi, ali takve situacije možemo da rešavamo samo ako donesemo pravila koja će sprečiti ovakvo ponašanje i zaštititi bezbednost putnika - objasnio je.

Simidžija je ukazao na znakove koji mogu da otkriju umor vozača i istakao da putnici ne smeju da ćute kada primete da je njegovo ponašanje za volanom rizično.

- Crvene zastavice koje putnici moraju da primete i ono što mogu da učine kako bi bili bezbedniji su medicinski i psihološki problem, pa bi stručnjak, poput psihologa, mogao mnogo detaljnije da ga objasni. Ipak, suvozač može da primeti umor na različite načine - po načinu vožnje, reakcijama vozača i njegovom ponašanju. Postoji mnogo pokazatelja koji ukazuju na to da je vozač umoran, da ne vlada sobom i da nije sposoban da bezbedno upravlja vozilom. Tada suvozač mora da reaguje i da kaže: "Ja hoću da živim i dalje." Šteta je da neko sa 20 ili 30 godina izgubi život zato što druga osoba nije bila svesna koliko je njeno ponašanje rizično, i po nju samu i po putnike - za emisiju "Redakcija", upozorio je Simidžija.

03:34 Letovanje u Grčkoj se pretvorilo u borbu za život! Vozač zaspao za volanom, stručnjak upozorava na veliki rizik - Evo kako putnici mogu da spreče tragediju Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs