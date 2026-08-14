Slušaj vest

Trenutni snažni tropski talas se završava, ali po najavama meteorologa do kraja avgusta biće ih još. Da li znate da automobil parkiran na suncu za svega nekoliko minuta može da se pretvori u pravu pećnicu. Temperatura u kabini često prelazi i 60 stepeni, zbog čega mnogi predmeti koje svakodnevno ostavljamo u kolima mogu da postanu opasni ili da se potpuno unište.

Opširnije o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorio je novinar Kurira - Milan Mitić.

- Ovo su stvari koje mnogi svesno ili nesvesno ostavljaju u automobilima, ne razmišljajući o tome kakvu grešku prave, posebno tokom vrelih letnjih dana:

- Upaljač: Na visokim temperaturama gas u upaljaču se širi, zbog čega postoji rizik da pukne ili eksplodira. To može oštetiti unutrašnjost automobila, a u retkim slučajevima izazvati i požar.

- Dezodorans u spreju i limenke sa pićem: Zbog pritiska, veoma su osetljivi na toplotu. Ako dugo stoje u pregrejanom automobilu, limenka ili sprej mogu da puknu ili eksplodiraju usled povećanja pritiska.

Foto: Profimedia

Vrućina može da napravi problem i sa svakodnevnim stvarima

Visoke temperature u automobilu mogu uticati na pojedine predmete koje često ostavljamo u vozilu, zbog čega stručnjaci savetuju dodatni oprez.

- Lekovi: Većina lekova čuva se na temperaturi do 25 stepeni. Velika vrućina može promeniti njihov hemijski sastav i smanjiti efikasnost, pa možda neće delovati kada budu najpotrebniji.

- Naočare za sunce sa plastičnim okvirima: Visoke temperature mogu deformisati ramove i oštetiti zaštitni sloj na staklima. Naočare tako mogu izgubiti oblik, ali i deo zaštite od UV zračenja.

- Flašice sa vodom: Iako ih mnogi ostavljaju u automobilu, na visokim temperaturama plastika može ispuštati određene hemijske supstance u vodu. Osim toga, voda nakon dužeg stajanja na vrućini može postati neprijatna za piće.

Foto: Sergey Ryzhov/Shutterstock

- Mobilni telefon: Prekomerna toplota može oštetiti bateriju, skratiti njen radni vek ili izazvati automatsko gašenje uređaja kako bi se sprečilo pregrevanje.

I na kraju, možda i najvažnije: nikada u parkiranom automobilu ne ostavljajte decu i životinje.

Temperatura u vozilu može veoma brzo da poraste i izazove toplotni udar i druge ozbiljne zdravstvene tegobe. Čak ni blago spušten prozor u takvim situacijama ne može dovoljno da snizi temperaturu.

01:48 Ovo svi ostavljamo u automobilu, a može da bude opasno! Na velikoj vrućini preti ozbiljan rizik - Evo koje stvari mogu da eksplodiraju ili da se pokvare Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs