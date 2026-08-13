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Jedan konobar požalio se na ponašanje gostiju koji, kako tvrdi, nakon dobijanja računa ostavljaju manje novca nego što iznosi ceo račun, a njegova objava pokrenula je raspravu na društvenim mrežama o bakšišu, platama i odnosu prema ugostiteljima.

Na Instagram profilu "Podgorički vremeplov" objavljena je priča konobara koji tvrdi da se sve češće susreće sa situacijom da gosti ne plate pun iznos računa.

Kako je naveo, problem, kako kaže, nije u nekoliko evra, već u odnosu prema konobaru.

- Račun iznosi, recimo, 202,40 evra, a oni ostave 200 i odu. Nije nama problem tih dva evra, već bezobrazluk koji je sve češći. Nismo mi tu da plaćamo ničiji ceh - naveo je konobar.

On je posebno naglasio da bakšiš nije obavezan i da gost ima pravo da ga ne ostavi, ali da bi račun trebalo da bude plaćen u punom iznosu.

- Ako ne želite da ostavite bakšiš, to je potpuno okej, ali ste dužni da platite puni iznos računa - poručio je.

Foto: Shutterstock

Osvrnuo se i na ponašanje pojedinih stranih gostiju, uz napomenu da među njima ima i izuzetaka.

- Samo me zanima da li se tako ponašaju i u svojoj zemlji - dodao je.

Bakšiš podelio mišljenja

Objava je izazvala brojne reakcije, a komentatori su izneli potpuno različite stavove. Jedan korisnik naveo je da je zbog iskustva sa zaradama konobara odlučio da više ne ostavlja bakšiš.

- Ostavljao sam bakšiš, ali više ne ostavljam. U Tivtu konobar ima 1.200 evra platu i kaže da nema još toliko bakšiša, da nikad ne bi radio. Meni je 900 plata i više ne ostavljam - napisao je on.

Drugi korisnik imao je potpuno drugačiji stav i istakao da bakšiš treba da zavisi od usluge.

- Još se nije desilo da nisam konobaru ostavio bakšiš. Ako je neki nadrndan, zaokružim samo, dok čoveku koji se posveti i usluži me kako dolikuje ostavim prema svom džepu dovoljno - naveo je.

On je dodao da trud ugostitelja treba ceniti, bez obzira na to što je usluživanje gostiju deo njihovog posla.