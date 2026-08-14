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Jedna porodica preživela je pravu dramu po povratku sa letovanja u Grčkoj, kada im se na svega dva kilometra od kuće automobil u potpunosti zapalio i izgoreo.

Zahvaljujući brzoj reakciji roditelja, Jelena, njen suprug i njihovo troje dece uspeli su da na vreme izađu iz vozila i izbegnu tragediju.

Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Iako su u požaru ostali bez svih stvari i prtljaga, već narednog jutra na mestu nesreće dogodio se neverovatan prizor - Jelena je među ugljenisanim ostacima pronašla Hilandarski krst, pocrneo od vatre i iskrivljen, ali čitav.

Cela drama ove porodice isplivala je kada se Jelena obratila za pomoć.

- Da li ima neko da planira posetiti manastir Kakovo, kod Jerisosa? Ako ima, da li bi hteo učiniti mi jednu uslugu i kupiti mi nešto u radnji manastira? Naime, mi smo u subotu krenuli kući sa ostrva Amuljani, posetili manastir, kupili svašta nešto, između ostalog i Hilandarski krst, i nažalost, na dva kilometra od kuće, zapalio nam se auto i izgoreo potpuno.

Bogu hvala, sa troje dece, uspeli smo na vreme da izađemo iz auta, ali su nam izgorele sve stvari i krst.Krst sam sasvim slučajno našla sutradan ujutro, pocrneo od vatre, iskrivio se, bez malog drvenog postolja, ali čitav. Ima li neko dobre volje i duše, da bi mi kupio taj krst i poslao kada dođe kući? Platiću naravno, kad je već jedino on ostao donekle čitav, ali oskrnavljen, želela bih da ipak njega i imam onakvog, kakav je i bio pre svega, jer negde verujem, da je bio Bog uz nas kad smo uspeli svi da izađemo. Hvala svima - napisala je Jelena na Fejsbuk grupi "Grčka info".

Njena objava izazvala je veliku talas solidarnosti među ljudima na društvenim mrežama, koji su se masovno javljali sa željom da pomognu.

Jedna od članica grupe ponudila je pomoć preko turističkog vodiča:

Manastir Kakovo Foto: Jelena S. Spasić

"Pošaljite mi kako izgleda krst pa mogu zamoliti našeg vodiča da uzme kad bude išao na Svetu Goru i svraćao u Kakovo."

Ubrzo se javila i druga članica sa direktnom porukom podrške:

"Jelena, sad sam videla objavu, hvala Bogu da ste svi dobro. Krst će ti kupiti moja Tina, ona ide 23.8. u Nea Rodu. Zovem te posle i ljubim vas sve."

Pored ponuda da im se kupi nov krst, mnogi su Jelenu savetovali da nađeni, pocrneli krst nipošto ne menja, već da ga sačuva kao svedočanstvo i amajliju: