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Danas je u Gradskoj kući u Nišu postignut veoma važan dogovor koji se odnosi na unapređenje brige o zdravlju stanovništva na teritoriji Grada Niša.

Sastanku su prisustvovali gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, doc. dr Milan Lazarević, direktor UKC Niš, sa svojim pomoćnikom doc. dr Aleksandrom Nikolićem, kao i mladi lekari.

Uz veliku zahvalnost za već uhodanu akciju organizovanja specijalističkih pregleda u ruralnim sredinama i selima u kojima ne postoje ambulante, učinjen je još jedan važan korak.

Reč je o odgovoru na poziv predsednika Republike Aleksandra Vučića da se dodatna pažnja posveti stanovništvu koje, zbog mesta boravka, otežano dolazi do lekara.

Postignut je dogovor o uspostavljanju čvršće saradnje Grada Niša i Univerzitetskog kliničkog centra Niš.

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Foto: Privatna arhiva

- Mi na ovaj način pratimo državnu zdravstvenu politiku, a Grad Niš je sve to prepoznao i želi da podrži napore lekara i studenata medicine, kao i lekara na specijalizaciji, a ne samo specijalista. Želimo da pružimo dodatnu podršku i stimulaciju zdravstvenim radnicima u pružanju zdravstvene zaštite i brizi o našem stanovništvu. To ćemo učiniti i kroz izdvajanje određenih sredstava za tu podršku - istaknuto je na sastanku u Gradskoj kući.

Sagovornici su istakli da je najvažnije da Niš i Srbija imaju zdravu populaciju, a da to ne može da se postigne bez izuzetnih napora zdravstvenih radnika i snažne podrške Grada i države.

- Najveće zadovoljstvo je kada osetite da mladi lekari i studenti medicine žele da se aktivno uključe i daju svoj doprinos. Mladi su budućnost našeg zdravstvenog sistema i našeg grada. To je pravi, pozitivan put kojim treba da krenemo i koji će, uz podršku, doneti rezultate - zaključak je sa sastanka održanog u Gradskoj kući.

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