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Letovanje, koje treba da bude vreme odmora i uživanja, za brojne srpske turiste u Grčkoj se, nažalost, pretvorilo u tragediju. Od 1. juna do danas, prema zvaničnim podacima Ministarstva spoljnih poslova (MSP), u Grčkoj je život izgubilo čak 28 srpskih državljana!

Ovo su za Kurir potvrdili u MSP, navodeći da je ministarstvo, posredstvom Ambasade Srbije u Atini i Generalnog konzulata u Solunu, upoznato sa slučajevima smrti srpskih državljana.

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- Prema raspoloživim podacima, u navedenom periodu diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije registrovala su 28 slučajeva smrti srpskih državljana - navode u ministarstvu.

Jedan od poslednjih slučajeva posebno je potresao javnost. U ponedeljak je u Sartiju, na Halkidikiju, preminuo Beograđanin Goran Komazec (56), koji je ušao u uzburkano more kako bi pomogao muškarcu koga je snažna struja odvlačila od obale. Za njim je u vodu krenuo i njegov maloletni sin, dok je Goran ubrzo izvučen bez svesti. Uprkos pokušajima reanimacije, prevezen je u zdravstveni centar Ajos Nikolaos, gde je konstatovana njegova smrt.

Foto: Društvene Mreže

Nezvanično se sumnja da je došlo do srčanog zastoja usled naglog ulaska u hladnu vodu i velikog fizičkog napora, dok će tačan uzrok smrti utvrditi obdukcija.

Uzroci smrti

Prema podacima iz prethodnih godina, srčani problemi su među najčešćim uzrocima smrti na letovanju, a dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine, za Kurir objašnjava da posebno opasna može biti nagla promena temperature - kada se pregrejano telo iz vrelog vazduha izloži znatno hladnijoj vodi.

Takvu reakciju organizma mogu dodatno opteretiti postojeće zdravstvene tegobe, ali i fizički napor ili stres.

Dr Radmila Šehić o letnjim vrućinama Foto: Printscreen Prva TV

- Kad iz ekstremno tople sredine ulazimo u znatno hladniju, to je šok za organizam, kao udar strujom. Dolazi do skupljanja svih krvnih sudova na periferiji, pre svega na koži, koja je najveći organ ljudskog tela. Tako skupljeni krvni sudovi, u želji da se sačuva toplota tela, pri dodiru s novom, ekstremno hladnijom sredinom dovode do naglog skoka krvnog pritiska. Tako naglo povišen krvni pritisak je atak na srce i mozak - objašnjava dr Šehić.

Kako dodaje, posledice mogu biti veoma ozbiljne.

- Srce doživljava stanje bukvalno infarkta, jer su do te mere skupljeni koronarni krvni sudovi da dotok krvi i kiseonika u srce prestaje maltene u sekundi. To isto se dešava i s mozgom - navodi doktorka.

Iako se često smatra da su ovakvim incidentima najviše izloženi stariji ljudi, dr Šehić naglašava da to nije pravilo.

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- Stradaju i sredovečni ljudi, pa čak i mladi. Mnogi ne znaju šta je u njihovom organizmu, da li imaju problem s krvnim sudovima ili nemaju. Ako ljudi žive regularan život, oni to praktično i ne mogu da uvide i osete - kaže doktorka.

Kobne posledice

Rizik mogu dodatno povećati postojeće srčane tegobe, psihički stres, alkohol ili ulazak u vodu nakon obilnog obroka.

Grčka, ističe dr Šehić, nije opasnija od drugih destinacija. Veliki broj ovakvih slučajeva pre svega je posledica činjenice da je ova zemlja decenijama među Srbima jedna od najpopularnijih destinacija za letovanje.

Pored zdravstvenih problema, utapanje predstavlja jedan od najvećih rizika na moru, a do njega može doći čak i kad osoba zna da pliva.

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- Utapanje može da bude čak i onda ako se osoba ponaša primereno, recimo, pripremi se, uđe u vodu, ali ode dalje od obale, doživi neko stanje grča i ne može nekome da signalizira za pomoć - kaže doktorka i dodaje da veliku ulogu mogu imati i alkohol, iscrpljenost i precenjivanje sopstvenih sposobnosti.

Saveti za bezbedno letovanje

U vodu ulazite postepeno, posebno ako ste dugo bili na suncu i telo vam je pregrejano

Pre plivanja se rashladite i pokvasite, a osobe sa srčanim tegobama treba da budu posebno oprezne

Ne ulazite u more odmah nakon obilnog obroka, naročito ako planirate intenzivno plivanje

Alkohol i kupanje nisu dobra kombinacija jer mogu oslabiti reflekse i poremetiti procenu sopstvenih mogućnosti

Ne precenjujte svoje plivačko umeće - talasi i struje mogu ugroziti i dobre plivače

Kad je more uzburkano ili duva jak vetar, držite se bliže obali

Ako osetite grč, slabost ili iznenadnu tegobu u vodi, pokušajte da ostanete pribrani i odmah zatražite pomoć

Posebno treba biti oprezan kad je more nemirno i vremenski uslovi nepovoljni.

- Kad su zaista veliki talasi, ne treba se puno udaljavati od obale. Slabi plivači, pa i oni koji su dobri, treba da procene svoje mogućnosti, čak i ako su u kondiciji. Talas ide na talas i vuče - kaže doktorka. A kad čovek shvati da ne može da se vrati do obale, strah može dodatno da pogorša situaciju.

- Strah je taj koji parališe, pa čak i najboljeg plivača - zaključuje dr Šehić i dodaje da zato more, koliko god bilo sinonim za odmor i uživanje, zahteva oprez, jer trenutak nepažnje ili precenjivanje sopstvenih mogućnosti mogu imati kobne posledice.

Smrtni slučajevi Srba u Grčkoj

Foto: Privatna arhiva