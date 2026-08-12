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„Prošlonedeljni Miholjski susreti održani u Azbresnici kod Merošine, Tornjošu kod Sente i Velikom Bonjincu kod Babušnice upravo potvrđuju da darovitost mladih krasi sela Srbije. Ovi susreti su prilika da ih upoznamo i vidimo koliko uspešnih i talentovanih ljudi živi i stvara širom Srbije. I kada govorimo o odnosu sela i grada ne smemo da zaboravimo da su od svega što iz sela stiže u grad, najveća vrednost upravo ti vredni, pametni i talentovani, mladi ljudi“, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

Na svim mestima gde su održane prethodne nedelje, manifesatcije su uprkos vrućinama, okupile nezapamćen broj ljudi. Predstavili su se daroviti meštani različitih generacija, od iskusnih koji svoje znanje prenose mladima, do dece koja osvajaju prve nagrade.

Pred posetiocima susreta u Tornjošu kod Sente, plesački par Petar Horvat Katai i Emeše Čikoš izveo je engleski i bečki valcer.Tokom višedecenijske plesačke karijere učestvovali su i osvajali nagrade na brojnim festivalima u Srbiji i inostranstvu, ali njihova najveća zasluga je u tome što su ljubav prema plesu preneli na generacije mladih u selu. Interesovanje za školu plesa koju organizuju svakog leta je ogromno, pa brojni mladi iz ovog kraja danas znaju da plešu upravo zahvaljujući ovom paru.

1/11 Vidi galeriju Miholjski susreti: Mladi talenti oduševili širom Srbije Foto: Stefan Intruder Zivković, Natalija Nikolić, Imre Figura

Pred publikom u Senti nastupio je i vokalni solista Krištof Kovač, koji dolazi iz muzičke porodice i već više od decenije nastupa na muzičkim manifestacijama i takmičenjima. Na jednom od najznačajnijih događaja u Temerinu godinama je među najboljima, a njegov talenat za pevanje prepoznat je i nagrađivan iz godine u godinu.

Talentovani mladi ljudi predstavili su se i u Merošini. Andrea Matić (13) je pre nekoliko godina otkrila ljubav prema izvornim narodnim pesmama, a ove je osvojila prvo mesto, nakon brojnih nastupa na različitim manifestacijama i takmičenjima. Njen nešto stariji sugrađanin Lazar Marković (15) neguje posebnu vrstu scenskog umeća - kazivanje zdravica i recitovanje. Osvajao je više nagrada na opštinskim takmičenjima u recitovanju, a svoj talenat pokazuje i kroz zdravice koje sam piše i izvodi.

„Vazda ti brazda bila duboka, žena u struku tanka, a u kuku široka“, kaže Lazar u jednoj od svojih zdravica kojom je nasmejao posetioce.

Miholjski susreti stigli su i do Babušnice, gde su se talentom za crtanje izdvojile sestre Lena i Lora Jašarević. Na poznatom takmičenju karikature „Mali Pjer“ osvojile su prvo i drugo mesto, a na uspeh devojčica posebno je ponosna njihova velika porodica - imaju još petoro braće i sestara.

Narednog vikenda Miholjske susrete organizuje 11 lokalnih smouprava. U Tovariševu U Bačkoj Palanci na programu je dečija olompijada, U Dolcu kod Bele Palanke – folklorni nastupi, a u Padini kod Kovačice - gulašijada. Malo Crniće u Šapinama priređuje izložbu najlepšeg štanda, Aleksandrovac u Vražogrncima likovnu koloniju i narodni višeboj, a Alibunar u Lokvama takmičenje u brzom vezu. U Bačevici kod Boljevca kuvaće se kotlić. U Vincima kod Golupca – riblja čorba, ali će se i trkati i takmičiti u plesu. Vladičin Han u Stubalu priređuje izložbu rukotvorina, Sjenica u Dugoj Poljani takmičenje u košenju trave i Žagubica u Medveđici guranje zaprežnih kola.

Takmičenje za najbolju fotografiju se nastavlja i brojne fotografije sa održanih Miholjskih susreta uveliko stižu na najfoto@mbs.gov.rs. Svoje predloge fotografija mogu da pošalju svi koji su posetili ili učestvovali na ovoj manifesataciji bilo gde u Srbiji i tako uđu u trku za neku od vrednih nagrada.