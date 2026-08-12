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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas požarište na planini Stolovi na području Kraljeva, gde je sa pripadnicima Sektora za vanredne situacije i predstavnicima drugih angažovanih službi sagledao trenutnu situaciju u vezi sa požarom, kao i aktivnosti koje se preduzimaju na njegovom gašenju.

Tokom leta helikopterom Helikopterske jedinice MUP, Dačić je zajedno sa pomoćnikom ministra i načelnikom SVS Lukom Čaušićem, izvršio izviđanje opožarenog područja, nakon čega je obišao vatrogasce-spasioce i ostale raspoložive snage angažovane na gašenju požara.

„U skladu sa svakodnevnim promenama stanja na terenu i kao što i sam naziv ovog sektora govori, vanrednim situacijama koje postoje u Srbiji, kojih ima sada u više oblasti, počev od niskog vodostaja Dunava, pa do požara na otvorenom. Sektor za vanredne situacije imao je u sedam meseci ove godine više od 21.000 intervencija, spaseno je više od 700 ljudskih života. Prošle godine je broj intervencija bio 39.000, spaseno je više od 1.400 ljudi“, rekao je ministar Dačić.

Dačić je istakao da su ovih dana bile ključne dve tačke – Deliblatska peščara i deo oko Kraljeva.

„Žarišta koja su bila daleko brojnija su svedena na tri u Deliblatskoj peščari i ostalo je ovde jedno žarište od četiri, pet požara koja su bila ovde na Stolovima. Kao što vidite, više stotina ljudi, u Deliblatskoj peščari je taj broj bio 340, ovde je preko 100 ljudi i preko 30 vozila, učešće helikoptera. Želim da se zahvalim i Vojsci Srbije koja zajedno sa nama radi. Tu su i pripadnici Organizacije za traganje i spasavanje, pripadnici policije, javnih preduzeća, odnosno Srbijašuma, predstavnici grada i komunalnih preduzeća, kao i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava. Svi zajedno se trudimo da lokalizujemo požare, za sada kuće nisu ugrožene, ljudski životi nisu ugroženi“, izjavio je Dačić.

1/14 Vidi galeriju Dačić obišao požare u Srbiji Foto: Mup

Ministar Dačić je dodao da je danas izbio još jedan požar u okolini Bujanovca.

„Kao što ste ovde mogli da vidite, teren je izuzetno nepristupačan, a prilično nepristupačan teren, istina bez ovih planinskih uspona, nalazi se u Deliblatskoj peščari iz drugih razloga, a kad je reč o ovom trećem pored Bujanovca, reč je o jednom specifičnom području gde postoje određene prepreke koje moramo da eliminišemo, imajući u vidu da to jeste kopnena zona bezbednosti, odnosno blizu administrativne linije i veoma je osetljivo delovanje naših snaga zbog neeksplodiranih ubojnih sredstava koja su zaostala iz prošlosti“, zaključio je Dačić.

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić poručio je da u blizini Bujanovca postoji bojazan da je površina na kojoj se razvija požar kontaminirana eksplozivnim ostacima rata i neeksplodiranim ubojitim sredstvima.

„Iz tog razloga i razloga bezbednosti naših pripadnika, koja je apsolutno na prvom mestu i uvek ima najveći prioritet, mi štitimo naselja koja se tamo nalaze i kuće i one su za sada zaštićene. Imamo spremne snage kada bude to dozvoljavala prvo njihova bezbednost, da uputimo sadejstvo. Ono što je tamo važno je da nema ugroženih kuća, odnosno da se tamo kuće i naselja brane“, rekao je Čaušić.

Govoreći o situaciji u Deliblatskoj peščari istakao je da je na jednom delu ovog područja pala kiša, kao i da vatrogasne ekipe intenzivno rade na zaštiti naselja.

„Što se tiče Deliblatske peščare, verovali ili ne, na jednom veoma ograničenom prostoru danas se desila kratka kiša, na otprilike nekih sto metara kvadratnih. S druge strane, dolazak hladnog fronta je pojačao vetrove, tako da intenzivno radimo na zaštiti naselja, pre svega ovde je Dubovac. Šumarak, naselje koje je bilo u fokusu proteklih dana, poprilično je sigurno u ovom momentu“, poručio je Čaušić, dodavši da se radi na proširivanju E-linije velikim protivpožarnim prosecima prema Kajtasovu, Grebencu i naselju Šušara.