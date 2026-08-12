Slušaj vest

Helikopter Mi-17 Ratnog vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije od danas je angažovan na gašenju šumskog požara na planini Stolovi kod Kraljeva.

Požar je zahvatio više od 200 hektara trave i niskog rastinja. Visoke temperature i jak vetar otežavaju njegovo gašenje, a snage na terenu nastoje da spreče širenje vatre prema naseljenim mestima i kompleksu borove šume.

Budući da je reč o nepristupačom terenu, u ovom trenutku najsvrsishodnije je gašenje iz vazduha. Helikopter Vojske Srbije nosi protivpožarno vedro kapaciteta 3500 litara, a vodu uzima iz namenskog bazena u selu Kamenica.

Helikopter Mi-17 Vojske Srbije je prethodno učestvovao u gašenju velikog požara u Deliblatskoj peščari u koje su bili uključeni i drugi pripadnici Vojske Srbije sa vatrogasnim vozilima i inžinjerijskim mašinama.

Noćas su pripadnici Kopnene vojske gasili požar u ataru bujanovačkih sela Gornja i Donja Breznica, koji je u međuvremenu lokalizovan.