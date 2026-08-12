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Saobraćajna policija uvodi nove mere i unapređuje način kontrole saobraćaja kako bi se povećala bezbednost svih učesnika u saobraćaju i smanjio broj nezgoda na putevima Srbije. O novinama koje će građani i vozači uskoro moći da očekuju govorio je Bojan Marković, pukovnik policije i pomoćnik načelnika Saobraćajne policije, koji je ekskluzivno otkrio detalje novih mera i aktivnosti policije usmerenih na veću bezbednost na putevima Srbije.

Jedna od ključnih novina jeste uvođenje Android uređaja za policijske službenike na terenu. Oni će putem tih uređaja moći da pristupe podacima o vozačima i vozilima, provere evidentirane prekršaje i informacije neophodne za postupanje, ali i da deo procedure završe elektronskim putem.

- Šta će novi Android uređaji konkretno promeniti u svakodnevnom radu saobraćajne policije na terenu?

- Uvođenje Android uređaja u rad policijskih službenika samo je jedan deo većeg projekta, a to je digitalizacija procesa rada saobraćajne policije. Uvođenje Android uređaja promeniće praktično sve u njihovom radu. Bukvalno će dobiti malu kancelariju na terenu. Na ovom projektu radimo već tri godine. Imali smo niz studijskih poseta u inostranstvu i obišli strane saobraćajne policije kako bismo razmenili iskustva. Učinili smo jedan korak više i želimo da ceo proces rada digitalizujemo.

Foto: RINA

Android uređaji se već koriste u pet policijskih uprava - u Policijskoj upravi za grad Beograd, Policijskoj upravi Novi Sad, Policijskoj upravi Kragujevac, Policijskoj upravi Subotica i Policijskoj upravi u Prijepolju.

U toku je implementacija Android uređaja u svim policijskim upravama i tokom septembra će se sigurno koristiti u svim policijskim upravama. Nadamo se da ćemo do kraja godine u potpunosti izbaciti papir i da će svi policijski službenici koristiti Android uređaje za svoj rad.

- Kada policajac zaustavi vozača, koje sve informacije o njemu, vozilu i ranijim prekršajima dobija u realnom vremenu?

- Policijski službenik će imati priliku da na ovom uređaju pristupi svim službenim evidencijama i podacima o licima i vozilima koji su neophodni za njegovo zakonito postupanje. Moći će da vidi podatke o licu, o vozačkoj dozvoli, o vozilu, da li lice ima potrage, da li se protiv lica nalaze neke naredbe i da celokupan proces završi u skladu sa zakonom. On neće imati neograničen pristup svim podacima, nego samo onim podacima koji su neophodni za njegovo postupanje.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

- Koliko brzo podaci sa automatskih kamera i radara stižu do patrola i da li to znači da će vozačima biti nemoguće da "prođu ispod radara" nakon prekršaja?

- Nama nije cilj apsolutni nadzor, već da svaki prekršaj koji bude dokumentovan, da vozača, da učesnika u saobraćaju, stigne zaslužena kazna. Centralni sistem za obradu saobraćajnih prekršaja povezali smo sa eksternim sistemima koji dokumentuju saobraćajne prekršaje i nama je cilj da najteži prekršaji stignu do patrola na terenu i te informacije da stignu u realnom vremenu, kako bi policijski službenici imali uvid.

Na taj način će policijski službenici moći prekršioce najtežih prekršaja da zaustave odmah na putu i da im napišu adekvatna pismena, isključe iz saobraćaja ako treba i na taj način će naši putevi i ulice biti bezbedniji.

- Da li potpuno nestaju papirni prekršajni nalozi i koliko će digitalizacija ubrzati proceduru od uočavanja prekršaja do izdavanja kazne?

- Idemo ka tome da elektronsko postupanje bude standard. Nije papir jedini problem. Nama je najveći problem to što pojedine podatke unosimo u više različitih aplikacija više puta. Na ovaj način ćemo taj celokupan proces napraviti da bude jedinstven.

Nije nam cilj da samo ukinemo papir, iako ćemo u toku godinu dana odštampati bar 20 miliona papira manje, nego nam je cilj da ubrzamo taj proces, da smanjimo administrativne greške, da naše postupanje bude objektivnije i transparentnije.

Foto: Kurir/T.Ilić

- Šta novi sistem donosi kada su u pitanju strani državljani? Hoće li policija na graničnim prelazima odmah videti prekršaj i sankcionisati vozača pre izlaska iz Srbije?

- Novi sistem donosi ono što bi svaka moderna država morala da ima, a to je jednakost za sve građane. Isto postupanje za sve koji su učinili saobraćajne prekršaje na našim putevima. Sada imamo situaciju da domaći građani odgovaraju za saobraćajne prekršaje, a za strance je dovoljno samo da napuste našu teritoriju i oni neće odgovarati. Posebnu pažnju smo obratili na taj segment.

Uz pomoć ovog uređaja policijski službenici na terenu moći će da provere sve saobraćajne prekršaje koji su učinjeni određenim vozilom i moći će da sankcionišu strane državljane. Ne samo na granicama, već i na putevima i saobraćajnicama na našoj teritoriji.

Na ovom uređaju će biti omogućeno za sve građane, i za strane i za domaće građane, da novčanu kaznu koja je izrečena u fiksnom iznosu plate na licu mesta kod policijskog službenika.

- Da li digitalizacija i jasni dokazi na ekranu smanjuju prostor za "raspravu" između policajca i vozača na licu mesta?

- Digitalizacija će svakako doprineti našoj objektivnosti i transparentnosti. Međutim, kako digitalizacija štiti građane, tako štiti i policijskog službenika, jer ostaje jasan trag šta je policijski službenik uradio, na osnovu kojih podataka, u koje vreme i na kom mestu.

Foto: Stefan Stojanović MONDO

Body kamere kao novi standard rada saobraćajne policije

- Kada će saobraćajna policija dobiti body kamere i koja su tačna pravila - kada policajac mora da je uključi, a kada ne?

- One su još jedan segment modernizacije rada saobraćajne policije i nadamo se da će svi policijski službenici do kraja ove godine imati body kamere.

Što se tiče procesa rada, postupak korišćenja body kamera detaljno je propisan, uz poštovanje svih ustavom zagarantovanih prava građana. Tačno su definisane procedure i situacije u kojima kamera mora da bude uključena. Kamera se uključuje kada policijski službenik primenjuje neko ovlašćenje prema građaninu.

- Koliko će snimci sa body kamera biti ključni dokaz u slučaju eventualnog spora između vozača i policajca?

- Ne bih rekao da će snimak sa body kamere biti ključni dokaz u svakom postupku, ali će svakako biti veoma važan dokaz. Mi ih vidimo kao jedan od načina za objektivniji i transparentniji rad policije.

O tome govore i primeri iz organizacionih jedinica u kojima su body kamere već primenjene. U tim jedinicama broj predstavki i pritužbi građana na rad policijskih službenika smanjen je na minimum.

Dronovi ne služe samo za otkrivanje prekršaja

- U kontrolu saobraćaja uključeni su i dronovi. Koje specifične prekršaje će oni registrovati, a koje je patrolama teško da uoče?

- Dronovi se mogu koristiti za dokumentovanje svih prekršaja, kao i ostale kamere na putevima. To su, između ostalog, preticanje preko neisprekidane linije na kolovozu, opasne radnje u saobraćaju, nevezivanje pojasa, korišćenje mobilnog telefona i drugi prekršaji.

Želim da istaknem da dronove nećemo koristiti samo za otkrivanje prekršaja. Koristićemo ih i za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda, kao i za praćenje saobraćajnih tokova i saobraćajnih gužvi na našim saobraćajnicama. Sva moderna sredstva treba da pomognu policijskom službeniku da spreči neki teži događaj ili saobraćajnu nezgodu na našim putevima, a ne samo da otkrije saobraćajni prekršaj.

Sporazum o priznanju krivice uskoro preko eUprave: Nećete morati u policijsku stanicu

Digitalizacija saobraćajne policije uskoro bi trebalo da donese niz novih usluga za građane, od elektronskog praćenja saobraćajnog dosijea i prekršaja do sklapanja sporazuma o priznanju krivice putem eUprave.

Marković za Euronews Srbija otkrio je i da će biti unapređeno povezivanje sa prekršajnim sudovima i graničnom policijom, što će građanima omogućiti da određene neizmirene novčane kazne plate na granici i nastave putovanje.

"Digitalizacijom saobraćajne policije želimo da celokupan proces rada digitalizujemo, bukvalno od dolaska policijskog službenika na smenu, preko izdavanja određenih pismena i slanja pismena građanima putem eUprave, razmenjivanja akata sa državnim organima i sudovima, pa sve do konačne sudske odluke.

U okviru digitalizacije saobraćajne policije već smo ponudili i niz usluga građanima. Građani već mogu da na svom nalogu na eUpravi vide svoj saobraćajni dosije. Takođe, u eSanduče dobijaju sve pozive za prekršaje koji su učinjeni njihovim vozilom, pa imaju mogućnost da znaju da li je njihovo vozilo snimljeno u prekršaju.

Uskoro puštamo novu uslugu na eUpravi, a to je sklapanje sporazuma o priznanju krivice. Građani koji žele da sklope sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova neće morati da dolaze u policijsku stanicu.

Još jedna važna novina jeste to što smo počeli da radimo na uvezivanju sa prekršajnim sudovima i graničnom policijom. Na taj način ćemo omogućiti građanima protiv kojih je izdata opšta naredba da plate novčanu kaznu na granici, regulišu tu obavezu i nastave svoje putovanje.

Dakle, neće biti zadržani na granici zbog novčane kazne od 2.000, 3.000 ili 5.000 dinara".

Novi zakon donosi strožu politiku: Najopasniji vozači prvi na udaru

- Najavljuju se izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja. Koji vozači će najviše osetiti strožu kaznenu politiku i prate li novi sistem i veće kazne za najteže prekršaje?

- Dok se radi na novom predlogu Zakona o bezbednosti saobraćaja, ne bih da prejudiciram određena zakonska rešenja, ali mogu da vam kažem koji je naš osnovni princip, a to je da što je ponašanje u saobraćaju rizičnije i opasnije za druge učesnike u saobraćaju, reakcija države treba da bude odlučnija i oštrija.

Za najteže učinioce prekršaja predvideli smo najstrožije kazne, i to ne samo sankcije, nego i niz drugih mera koje će takve učinioce što pre skloniti sa naših puteva, kao i mere koje će doprineti da postupak protiv njih bude što efikasniji.

- Šta je trenutno najveći uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda na putevima Srbije?

- Ako me pitate kao profesionalca i ako želite da izdvojim jedan faktor, to je svakako brzina. Međutim, kod najtežih saobraćajnih nezgoda nikada nije samo jedan faktor, već se uvek kombinuje više rizika.

To su brzina, nepropisno preticanje, alkohol, korišćenje psihoaktivnih supstanci, korišćenje telefona za vreme vožnje, nevezivanje pojasa i drugi prekršaji.

Ako me pitate kao čoveka, najveći ubica na našim putevima je naš stav, odnosno olako shvatanje da se nama to neće desiti. Dešava se i najboljim i najiskusnijim vozačima da, kada ne poštuju saobraćajne propise, izazovu nezgode sa najtežim posledicama.

Foto: Kurir/S.U.

Bezbednost pre kažnjavanja: "Najuspešnija policija je ona koja ima najmanje stradalih"

- Pešaci su i dalje ugroženi, a s druge strane često i sami krše pravila. Kako rešiti problem nepropuštanja pešaka, ali i njihovog neodgovornog ponašanja?

- Pešaci su jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju i vozači prema njima imaju posebne odgovornosti. Međutim, ne bismo da svalimo krivicu samo na jednu stranu. I pešaci imaju svoje obaveze u saobraćaju.

Jedna od najvažnijih stvari koja treba da im bude na umu jeste da, i pored prvenstva prolaza koje imaju na pešačkom prelazu, ne treba da zanemare opasnost. Nastavićemo da kontrolišemo i vozače i pešake u zonama u kojima su pešaci najugroženiji.

- Kako će sistem kontrolisati prosečnu brzinu na auto-putevima i da li dolazimo do trenutka kada će vozač biti pod neprekidnim nadzorom od ulaska do izlaska sa auto-puta?

- Nama apsolutno nije cilj da pratimo živote građana i njihovo kretanje, već da kontrolišemo poštovanje saobraćajnih propisa.

Saobraćajna policija Foto: MUP Srbije

Tamo gde su instalirane kamere za merenje prosečne brzine, postigli smo ono što nismo postigli sa drugim sistemima za merenje brzine, odnosno stacionarnim i ručnim radarima.

Postigli smo da vozači moraju da poštuju brzinu na celoj deonici. Do sada smo imali situacije da vozači poštuju brzinu samo tamo gde su postavljene kamere, a onda nekoliko stotina metara ili par kilometara dalje izazovu saobraćajnu nezgodu sa najtežim posledicama zbog neprilagođene brzine.

- Ako biste morali da izdvojite jednu ključnu stvar koju vozači treba da znaju pre nego što ovaj sistem zaživi širom Srbije, šta bi to bilo?

- Kao rukovodilac projekta digitalizacije saobraćajne policije, voleo bih da građani ne vide ovaj projekat kao još jedan način da se napiše što veći broj kazni ili, kako neki vole da kažu, da želimo da punimo budžet. Naš cilj je da smanjimo stradanje na našim putevima i da naši putevi budu bezbedniji.

Cilj je što manje stradalih na putevima, a ne veći broj kazni. Lično smatram, a to je i stav čitavog rukovodstva, da je najuspešnija saobraćajna policija ona koja ima najmanji broj stradalih na putevima, a ne najveći broj napisanih kazni.